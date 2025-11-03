Умерла журналист «Известий» Мария Фролова

Журналист Мария Фролова умерла в возрасте 33 лет. Об этом пишет «Лента.ру».

О смерти Фроловой заявил ее муж Алексей Стейнерт. Журналистка скоропостижно скончалась 2 ноября. Причина смерти не уточняется.

Мария Фролова родилась в Ярославле, училась в Московском государственном институте культуры на факультете социально-культурной деятельности, позднее получила юридическое образование. На первом курсе вуза девушка увлеклась журналистикой, работала в газетах «Юность», «Родной город», «Аргументы и факты Ярославль», агентстве «Блокнот». С 2017-го Фролова сотрудничала с «Лентой.ру», в 2021-м стала автором «Известий».

Ранее в возрасте 91 года умер профессор и журналист, бывший главный редактор «Известий» Иван Лаптев, пишет Ura.ru.

