Умерла журналист «Известий» Мария Фролова
Журналист Мария Фролова умерла в возрасте 33 лет. Об этом пишет «Лента.ру».
О смерти Фроловой заявил ее муж Алексей Стейнерт. Журналистка скоропостижно скончалась 2 ноября. Причина смерти не уточняется.
Мария Фролова родилась в Ярославле, училась в Московском государственном институте культуры на факультете социально-культурной деятельности, позднее получила юридическое образование. На первом курсе вуза девушка увлеклась журналистикой, работала в газетах «Юность», «Родной город», «Аргументы и факты Ярославль», агентстве «Блокнот». С 2017-го Фролова сотрудничала с «Лентой.ру», в 2021-м стала автором «Известий».
Ранее в возрасте 91 года умер профессор и журналист, бывший главный редактор «Известий» Иван Лаптев, пишет Ura.ru.
