Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина умными лидерами, с которыми нельзя играть
3 ноября 202509:34
Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин — умные люди, и играть с ними нельзя. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«Оба жесткие, оба умные... оба очень сильные лидеры. С этими людьми нельзя играть», – рассказал политик в интервью каналу CBS.
Кроме того, Трамп отметил, что обсуждал с российским и китайским коллегами вопрос денуклеаризации. По словам главы Белого дома, необходимо «что-то предпринять» в этом отношении.
Ранее Дональд Трамп рассказал о желании развивать экономические отношения с Россией, пишет Ura.ru.
