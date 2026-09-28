СМИ: Каллас потребует от ЕС передать Киеву ракеты для Patriot
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на встрече министров обороны государств объединения будет настаивать на передаче Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного чиновника.
«Каллас, вероятно, будет оказывать давление на страны, чтобы те передали Украине ракеты-перехватчики Patriot, пока они ждут новых поставок от США», - отмечает издание.
Также глава евродипломатии может призвать европейские правительства предоставить больше кораблей для миссии по обеспечению безопасного судоходства на Ближнем Востоке.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал об обсуждении с президентом Украины Владимиром Зеленским темы ракет для Patriot. При этом политик ушел от ответа, будут ли предоставлены Киеву лицензии на производство этого оружия, пишет Ura.ru.
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