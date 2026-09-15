Импортеры страдают: Ситуация в Ормузском проливе взвинтила цены на российскую нефть
Рост цен на нефть и изменение географии поставок создают новые возможности для российских экспортёров, сказал НСН Игорь Юшков.
Перекрытие Ормузского пролива радикально изменило расстановку сил на нефтяном рынке: импортёры задыхаются от высоких цен, а экспортёры, не ограниченные географией Персидского залива, получают двойную выгоду — и объёмы, и цену, сказал НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Мировые запасы топлива сокращаются более полугода, а стратегические резервы уже не могут компенсировать дефицит. На этом фоне цены на дизель достигли рекорда, а нефть приблизилась к $101 за баррель. Нефтяные компании США сообщили о начале глобального топливного кризиса, о котором они предупреждали несколько месяцев.
«Больше всего пострадают страны‑импортёры — покупатели, потому что они сталкиваются с высокими ценами на топливо. А страны‑производители, которые не заперты внутри Персидского залива, выигрывают: они могут поставлять на рынок прежние объёмы и при этом по высоким ценам. Россия, например, выигрывает от нынешней ситуации: наша нефть тоже дорожает, за неё возникает очень жёсткая конкуренция. До перекрытия Ормузского пролива в портах Индии каждый баррель российской нефти сорта Urals продавался со скидкой в 10 долларов по сравнению с сортом Brent. Сейчас он продаётся дороже на 2–4 доллара за баррель. Конечно, это выгодно России: мы больше зарабатываем и продаём больше нашей нефти», — сказал собеседник НСН.
Ранее Юшков сказал НСН, что нефтяной рынок переживает один из самых серьёзных кризисов за последние десятилетия, из-за чего цены за баррель могут взлететь до 130 долларов.
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