СБ ООН одобрил соглашение США и талибов

Отмечается, что принятая резолюция была одобрена всеми членами СБ ООН. В документе, в частности, отмечается, что СБ поддерживает движение в направлении внутриафганских переговоров, которые предполагает договоренность США и талибов.

В СБ ООН также обратились ко всем странам с целью поддержки этих переговоров, которые «положат конец войне».

Ранее 29 февраля в Дохе был подписан мирный договор между талибами и представителями США. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН заявил, что подписанное соглашение между США и «Талибан» практически не влияет на внешнеполитическую ситуацию в мире.





