СБ ООН одобрил соглашение США и талибов
Совет Безопасности ООН поддержал соглашение властями США и запрещенным в РФ движением "Талибан". Во вторник была принята соответствующая резолюция, пишет Интерфакс.
Отмечается, что принятая резолюция была одобрена всеми членами СБ ООН. В документе, в частности, отмечается, что СБ поддерживает движение в направлении внутриафганских переговоров, которые предполагает договоренность США и талибов.
В СБ ООН также обратились ко всем странам с целью поддержки этих переговоров, которые «положат конец войне».
Ранее 29 февраля в Дохе был подписан мирный договор между талибами и представителями США. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН заявил, что подписанное соглашение между США и «Талибан» практически не влияет на внешнеполитическую ситуацию в мире.
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