США начали вывод войск из Афганистана

По его словам, в течение 135 дней численность американских солдат в стране уменьшится до 8,6 тыс. военнослужащих, передает RT.

Ранее «Свободная пресса» написала, что вдохновившись успехом в Сирии, Кремль может ввести наш воинский контингент и в Кабул.

Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко отметил в эфире НСН, что сейчас между Россией и США развернулась своего рода конкуренция за талибов в Афганистане.



