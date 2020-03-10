США начали вывод войск из Афганистана
США начали выводить свои войска из Афганистана в рамках заключённого с членами радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России - НСН) соглашения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковника Сонни Леггетта.
По его словам, в течение 135 дней численность американских солдат в стране уменьшится до 8,6 тыс. военнослужащих, передает RT.
Ранее «Свободная пресса» написала, что вдохновившись успехом в Сирии, Кремль может ввести наш воинский контингент и в Кабул.
Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко отметил в эфире НСН, что сейчас между Россией и США развернулась своего рода конкуренция за талибов в Афганистане.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News