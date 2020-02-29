Вашингтон подписал с «Талибан» мирное соглашение

США и движение «Талибан» (запрещённая в РФ террористическая организация) подписали соглашение. Оно предусматривает переход к началу мирного процесса в Афганистане и дальнейшему выводу войск США из страны. Также планируются в дальнейшем межафганские переговоры с участием правительства Афганистана, талибов и легальных политических сил страны, сообщает «КоммерсантЪ».

Вывод войск произойдет в течение 14 месяцев. В соответствии с достигнутым соглашением, запланировано, что военный контингент сократится до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, говорится в совместном заявлении Вашингтона и Кабула.

Отмечается, что в столице Катара Дохе на церемонии подписания соглашения присутствовали представители около 30 стран. НАТО представлял генсек Йенс Столтенберг, Россию - спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, США — госсекретарь Майк Помпео.

Напомним, в конце января представитель радикального движения «Талибан», запрещённого в России, утверждал, что боевикам удалось сбить военный самолет США в провинции Газни на востоке Афганистана. Талибы утверждают, что в результате погибли десятки американских военнослужащих.

