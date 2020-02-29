Сатановский не верит в эффективность мирного соглашения США и «Талибан»

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН заявил, что подписанное соглашение между США и «Талибан» практически не влияет на внешнеполитическую ситуацию в мире.

«В Афганистане какое-то количество американцев хотя бы не пристрелят. А так – соглашение на ситуацию в мире не повлияет никак. Смена династии в королевстве Бутан может повлиять на эпидемию коронавируса или нет? На популяцию пингвинов в Антарктиде это соглашение тоже не повлияет», - заявил востоковед.

Напомним, США ввели войска в Афганистан в октябре 2001 года в ответ на теракты 11 сентября.

Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире НСН пояснил, чем США выгодно находдение военного контингента на территории Афганистана. Он также заявил, что после вывода американских войск обеспечивать порядок в Афганистане придется частным военным формированиям, более дорогостоящим для Вашингтона.

