Сатановский не верит в эффективность мирного соглашения США и «Талибан»
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН усомнился в глобальном значении подписания мирного соглашения Вашингтона и «Талибан»*.
США и движение «Талибан» (*запрещённая в РФ террористическая организация) подписали соглашение. Оно предусматривает переход к началу мирного процесса в Афганистане и дальнейшему выводу войск США из страны. Также планируются в дальнейшем межафганские переговоры с участием правительства Афганистана, талибов и легальных политических сил страны, сообщает «КоммерсантЪ».
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН заявил, что подписанное соглашение между США и «Талибан» практически не влияет на внешнеполитическую ситуацию в мире.
«В Афганистане какое-то количество американцев хотя бы не пристрелят. А так – соглашение на ситуацию в мире не повлияет никак. Смена династии в королевстве Бутан может повлиять на эпидемию коронавируса или нет? На популяцию пингвинов в Антарктиде это соглашение тоже не повлияет», - заявил востоковед.
Напомним, США ввели войска в Афганистан в октябре 2001 года в ответ на теракты 11 сентября.
Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире НСН пояснил, чем США выгодно находдение военного контингента на территории Афганистана. Он также заявил, что после вывода американских войск обеспечивать порядок в Афганистане придется частным военным формированиям, более дорогостоящим для Вашингтона.
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