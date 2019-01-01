«Санкционное сотрясание воздуха». Почему «Северный поток - 2» не боится США

Сенаторы США предлагают ввести пять видов новых экономических ограничений за участие в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2». Предложение конгрессменов касается страхователей судов, которые укладывают трубопровод, сообщается на сайте конгресса Соединенных Штатов.

В числе ограничений для юридических и физических лиц запрет использования федеральных средств, работы с госдолгом, вето на платежи в зоне юрисдикции США и сделки с собственностью, а также экспорт товаров и технологий.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, что с реализацией этого закона на практике может возникнуть множество проблем. США предлагают штрафовать компании, которые предоставляют российской стороне суда и страхование работ про трубоукладке - швейцарского подрядчика Allseas и итальянской фирмы Saipem. Аналогичная практика используется Штатами и в Иране. Они запрещают любым компаниям в мире страховать танкеры, которые вывозят иранскую нефть. А при современных реалиях ни один танкер не выйдет незастрахованным. Но в отношении «Северного потока-2» непонятно, как санкции будут действовать.

«Контракты на строительство давным-давно подписаны. Закон обратной силы не имеет. При этом итальянская Saipem вообще свою часть работ уже выполнила. Она строила маленький участок трубы в Германии. Компания в этом случае тоже автоматически под штрафы попадет, даже если свой контракт она выполнила. Allseas – это вообще семейная компания, которая не имеет бизнеса в США, с "Газпромом" расчеты идут в евро. Они подписали контракт до принятия закона», - попытался найти логику в действиях Штатов Игорь Юшков.

Газопровод «Северный поток—2» должен быть запущен в 2020 году. Строительство началось для того, чтобы снизить объемы транзита газа через территорию Украины. США и Украина, а также ряд западных стран выступают против проекта. На инаугурации Владимира Зеленского министр энергетики США Рик Перри заявил, что администрация американского президента намерена ввести санкции против газопровода «Северный поток—2».