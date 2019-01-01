«Санкционное сотрясание воздуха». Почему «Северный поток - 2» не боится США
Аналитики нефтегазовой отрасли заявили НСН, что не считают новые санкции США за «Северный поток-2» опасными.
Сенаторы США предлагают ввести пять видов новых экономических ограничений за участие в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2». Предложение конгрессменов касается страхователей судов, которые укладывают трубопровод, сообщается на сайте конгресса Соединенных Штатов.
В числе ограничений для юридических и физических лиц запрет использования федеральных средств, работы с госдолгом, вето на платежи в зоне юрисдикции США и сделки с собственностью, а также экспорт товаров и технологий.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, что с реализацией этого закона на практике может возникнуть множество проблем. США предлагают штрафовать компании, которые предоставляют российской стороне суда и страхование работ про трубоукладке - швейцарского подрядчика Allseas и итальянской фирмы Saipem. Аналогичная практика используется Штатами и в Иране. Они запрещают любым компаниям в мире страховать танкеры, которые вывозят иранскую нефть. А при современных реалиях ни один танкер не выйдет незастрахованным. Но в отношении «Северного потока-2» непонятно, как санкции будут действовать.
«Контракты на строительство давным-давно подписаны. Закон обратной силы не имеет. При этом итальянская Saipem вообще свою часть работ уже выполнила. Она строила маленький участок трубы в Германии. Компания в этом случае тоже автоматически под штрафы попадет, даже если свой контракт она выполнила. Allseas – это вообще семейная компания, которая не имеет бизнеса в США, с "Газпромом" расчеты идут в евро. Они подписали контракт до принятия закона», - попытался найти логику в действиях Штатов Игорь Юшков.
Газопровод «Северный поток—2» должен быть запущен в 2020 году. Строительство началось для того, чтобы снизить объемы транзита газа через территорию Украины. США и Украина, а также ряд западных стран выступают против проекта. На инаугурации Владимира Зеленского министр энергетики США Рик Перри заявил, что администрация американского президента намерена ввести санкции против газопровода «Северный поток—2».
По мнению президента Российского газового союза Сергея Чижова, которое он высказал в эфире НСН, реальной угрозы от введения санкций для проекта «Северный поток—2» нет.
«США давно об этом говорят. Но это просто те угрозы, которые ранее уже были озвучены. Сейчас их повторили в подходящее время и в подходящем месте: на инаугурации президента Украины. Украина — это та страна, которая, по мнению американцев, в большей степени пострадает от «Северного потока—2», не считая самих США. Думаю, ничего сверхъестественного не будет. Сейчас это больше сотрясание воздуха, чем реальная угроза», — полагает эксперт.
Напомним, маршрут газопровода предполагает прохождение трубы через территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. С Данией проект до сих пор согласовывается. По мнению Сергея Чижова, если даже Дания откажется от «Северного потока—2», он в любом случае будет достроен.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил, почему США введут санкции в отношении Германии.
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