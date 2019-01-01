Аналитик: Санкциями из-за «Северного потока-2» США уподобляется Ирану

Сенат США подготовил законопроект, предполагающий введение санкций против компаний, участвующих в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь «Северного потока – 2» (СП-2). Республиканец от штата Техас Тед Круз и демократ от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин ратуют за запрет въезда на территорию Штатов и заморозку финансовых активов этой стране лиц, которые продают или сдают в аренду морские суда для строительства СП-2. Кроме того, целый ряд ограничений предлагается ввести против тех, кто предоставляет финансовую или техническую поддержу, а также обеспечивает страхование таких судов.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, что с реализацией этого закона на практике может возникнуть множество проблем.

«Это продолжение истории, длящейся уже почти 2 года. В августе 2017-го был принят законопроект, согласно которому президент Трамп может ввести санкции, и среди прочих - запрет на оказание услуг по строительству нового газопровода из России в Европу. И сейчас мы видим попытку ввести в действие положений, которые были там заявлены. Ведь американский президент никаких мер в строй не ввел», - отметил Юшков.

Он обратил внимание на формулировки этого закона. Штаты предлагают штрафовать компании, которые предоставляют российской стороне суда и о страховании работ про трубоукладке. Аналогичная практика используется Штатами и в Иране. Они запрещают любым компаниям в мире страховать танкеры, которые вывозят иранскую нефть. А при современных реалиях ни один танкер не выйдет незастрахованным. Но в отношении «Северного потока-2» непонятно, как санкции будут действовать.

Один из помощников сенатора-республиканца, знакомый с ходом работы над законопроектом, подтвердил, что за образец были взяты прошлые действия США, направленные на подрыв нефтяного экспорта Ирана.

Американские законодатели предлагают обратить особое внимание на деятельность двух строительных компаний - швейцарского подрядчика Allseas и итальянской фирмы Saipem, занимающихся укладкой труб для газопровода.