Аналитик: Санкциями из-за «Северного потока-2» США уподобляется Ирану
Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности в эфире НСН пояснил, с какими трудностями столкнутся США при ведении санкций за участие в СП-2.
Сенат США подготовил законопроект, предполагающий введение санкций против компаний, участвующих в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь «Северного потока – 2» (СП-2). Республиканец от штата Техас Тед Круз и демократ от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин ратуют за запрет въезда на территорию Штатов и заморозку финансовых активов этой стране лиц, которые продают или сдают в аренду морские суда для строительства СП-2. Кроме того, целый ряд ограничений предлагается ввести против тех, кто предоставляет финансовую или техническую поддержу, а также обеспечивает страхование таких судов.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, что с реализацией этого закона на практике может возникнуть множество проблем.
«Это продолжение истории, длящейся уже почти 2 года. В августе 2017-го был принят законопроект, согласно которому президент Трамп может ввести санкции, и среди прочих - запрет на оказание услуг по строительству нового газопровода из России в Европу. И сейчас мы видим попытку ввести в действие положений, которые были там заявлены. Ведь американский президент никаких мер в строй не ввел», - отметил Юшков.
Он обратил внимание на формулировки этого закона. Штаты предлагают штрафовать компании, которые предоставляют российской стороне суда и о страховании работ про трубоукладке. Аналогичная практика используется Штатами и в Иране. Они запрещают любым компаниям в мире страховать танкеры, которые вывозят иранскую нефть. А при современных реалиях ни один танкер не выйдет незастрахованным. Но в отношении «Северного потока-2» непонятно, как санкции будут действовать.
Один из помощников сенатора-республиканца, знакомый с ходом работы над законопроектом, подтвердил, что за образец были взяты прошлые действия США, направленные на подрыв нефтяного экспорта Ирана.
Американские законодатели предлагают обратить особое внимание на деятельность двух строительных компаний - швейцарского подрядчика Allseas и итальянской фирмы Saipem, занимающихся укладкой труб для газопровода.
«Во-первых, этот газопровод не может считаться новым, во-вторых контракты на строительство давным-давно подписаны. Закон обратной силы не имеет, и когда речь идет о начале строительства, это одна история, а СП-2 построен более чем на 50%. При этом итальянская Saipem вообще свою часть работ уже выполнила. Она строила маленький участок трубы в Германии. Компания в этом случае тоже автоматически под штрафы попадет, даже если свой контракт она выполнила», - попытался найти логику в действиях Штатов Игорь Юшков.
При этом Saipem более крупная компания, чем швейцарская Allseas. У нее есть счета в иностранной валюте, ее можно при желании оштрафовать, хотя, как отметил эксперт, на это не оснований.
«Allseas – это вообще семейная компания, которая не имеет бизнеса в США, с «Газпромом» расчеты идут в евро. Американский рынок для швейцарцев вообще не имеет никакого интереса. И будет ли Allseas беспрекословно выполнять санкции, большой вопрос…Скорее всего, они будут доказывать, что применять их нельзя. Они подписали контракт до принятия закона», - уточнил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.
Игорь Юшков также призвал дождаться и реакции Европы, которой выгодно оттянуть вступления в силу этого американского закона, чтобы газопровод к этому моменту был достроен и введен в эксплуатацию.
Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
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