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Оператор «Северного потока – 2» прокомментировал угрозу новых санкций США

14 мая16:17

Реализация проекта «Северный поток – 2» не зависит от политических настроений в мире, заявили в швейцарской компании Nord Stream 2 AG, сообщает РИА ФАН.

По словам начальника отдела корпоративных коммуникаций Nord Stream 2 AG Ирины Васильевой, компания следит за новостями, однако не участвует в политических спекуляциях. Так в компании прокомментировали предложение американских сенаторов запретить въезд в США и заморозить активы бизнесменам, сотрудничающим с проектом газопровода «Северный поток — 2».

«Реализация “Северного потока — 2” зависит не от политических настроений, а от всеобъемлющих рамок процедуры выдачи разрешений в соответствии с четко определенными правовыми требованиями, основанными на европейском и национальном законодательстве, а также международных конвенциях», — сказала собеседница агентства.

Также Васильева добавила, что все пять европейских инвесторов и акционер остаются приверженными проекту.

За «Северный поток – 2» США обещают поток санкций

Напомним, сенат США подготовил законопроект, предполагающий введение санкций против компаний, участвующих в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь «Северного потока – 2» (СП-2). Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, почему реализация этого законопроекта будет крайне затруднительна.


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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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