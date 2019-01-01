Оператор «Северного потока – 2» прокомментировал угрозу новых санкций США

Реализация проекта «Северный поток – 2» не зависит от политических настроений в мире, заявили в швейцарской компании Nord Stream 2 AG, сообщает РИА ФАН.

По словам начальника отдела корпоративных коммуникаций Nord Stream 2 AG Ирины Васильевой, компания следит за новостями, однако не участвует в политических спекуляциях. Так в компании прокомментировали предложение американских сенаторов запретить въезд в США и заморозить активы бизнесменам, сотрудничающим с проектом газопровода «Северный поток — 2».

«Реализация “Северного потока — 2” зависит не от политических настроений, а от всеобъемлющих рамок процедуры выдачи разрешений в соответствии с четко определенными правовыми требованиями, основанными на европейском и национальном законодательстве, а также международных конвенциях», — сказала собеседница агентства.

Также Васильева добавила, что все пять европейских инвесторов и акционер остаются приверженными проекту.