Министра энергетики США уличили в сотрясании воздуха

Министр энергетики США Рик Перри сообщил, администрация американского президента намерена ввести санкции против газопровода «Северный поток—2». Перри заявил об этом в Киеве, куда он прибыл для участия в инаугурации Владимира Зеленского, сообщает Bloomberg. Министр также выразил надежду, что такой законопроект будет подготовлен Палатой представителей и Cенатом.

Заявления Перри не повлекут за собой реальной угрозы для проекта «Северный поток—2». Такое мнение в эфире НСН высказал президент Российского газового союза Сергей Чижов.

«США давно об этом говорят. Думаю, сейчас это касается судов, которые реально делают прокладку. Но это просто те угрозы, которые ранее уже были озвучены. Сейчас их повторили в подходящее время и в подходящем месте: на инаугурации президента Украины. Украина — это та страна, которая, по мнению американцев, в большей степени пострадает от «Северного потока—2», не считая самих США. Думаю, ничего сверхъестественного не будет. Сейчас это больше сотрясание воздуха, чем реальная угроза», — полагает эксперт.