Министра энергетики США уличили в сотрясании воздуха
Президент Российского газового союза рассказал НСН, насколько реальны угрозы США о введении санкций из-за проекта «Северный поток—2».
Министр энергетики США Рик Перри сообщил, администрация американского президента намерена ввести санкции против газопровода «Северный поток—2». Перри заявил об этом в Киеве, куда он прибыл для участия в инаугурации Владимира Зеленского, сообщает Bloomberg. Министр также выразил надежду, что такой законопроект будет подготовлен Палатой представителей и Cенатом.
Заявления Перри не повлекут за собой реальной угрозы для проекта «Северный поток—2». Такое мнение в эфире НСН высказал президент Российского газового союза Сергей Чижов.
«США давно об этом говорят. Думаю, сейчас это касается судов, которые реально делают прокладку. Но это просто те угрозы, которые ранее уже были озвучены. Сейчас их повторили в подходящее время и в подходящем месте: на инаугурации президента Украины. Украина — это та страна, которая, по мнению американцев, в большей степени пострадает от «Северного потока—2», не считая самих США. Думаю, ничего сверхъестественного не будет. Сейчас это больше сотрясание воздуха, чем реальная угроза», — полагает эксперт.
Газопровод «Северный поток—2» должен быть запущен в 2020 году. Строительство началось для того, чтобы снизить объемы транзита газа через территорию Украины. США и Украина, а также ряд западных стран выступают против проекта. Маршрут газопровода предполагает прохождение трубы через территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. С Данией проект до сих пор согласовывается.
По мнению собеседника НСН, если даже Дания откажется от «Северного потока—2», он в любом случае будет достроен.
«Есть два варианта: либо Дания согласует проект, либо есть обход, который более экономически невыгоден. При позиции Европы и особенно Германии думаю, что Дания все-таки даст нам согласие», — заявил Чижов.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, почему Дания затягивает выдачу разрешения на строительство газопровода.
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