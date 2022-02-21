«Священный долг»: В России поддержали прием беженцев с Донбасса
Политолог Андрей Кошкин похвалил российские власти за оказание помощи эвакуированным гражданам ДНР и ЛНР.
Россияне в основном поддерживают прием беженцев из Донбасса и помогают им: приносят деньги и одежду. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил эксперт Ассоциации военных политологов, доктор политических наук, заведующий кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, согласно результатам которого, от 75 до 82% россиян поддерживают прием беженцев из ДНР и ЛНР и предоставление им материальной помощи. Кошкин отметил, что его порадовали такие показатели.
«Нам такие люди нужны. Я считаю, что это героические личности, которые попали в труднейшую ситуацию. Наш священный долг – это помочь русским людям устроиться, получить работу, обогреться. Если ситуация с беженцами – это временное явление, то, пожалуйста, они могут вернуться в Донбасс. Если останутся в России – то это будет только польза для решения наших непростых демографических вопросов. Самое главное – есть понимание того, что мы едины, и для нас нет трудностей, которые мы не сможем вместе преодолеть», - подчеркнул он.
При этом социолог считает, что правительство России в вопросе с беженцами из Донбасса действует правильно.
«Не все так быстро и легко получается, но власти стараются. Этим вопросом занимаются правительство, МЧС. Губернаторы лично решают проблемы. Понятно, что в каждом субъекте есть своя нагрузка, но, несмотря на эти трудности, власти отзываются и помогают. Да, может быть, первые места отдыха и не такие комфортные: палатки, двухъярусные койки. Жизнь не простая, понятно, что не все будут поддерживать прием беженцев в России. Но у людей есть желание: они приходят, приносят деньги, одежду. Самое главное – это человеческое тепло, которое не измеришь цифрами. Я рад, что эту тему поднимают. Я с любовью отношусь к россиянам и искренне им благодарен за доброе отношение к русским людям, которые попали в трудную ситуацию», - заключил Кошкин.
Ранее бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН заявил, что эвакуация жителей Донбасса происходит не самыми активными темпами, потому что жители зачастую не готовы покидать свои дома.
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