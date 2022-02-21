«Священный долг»: В России поддержали прием беженцев с Донбасса

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, согласно результатам которого, от 75 до 82% россиян поддерживают прием беженцев из ДНР и ЛНР и предоставление им материальной помощи. Кошкин отметил, что его порадовали такие показатели.

«Нам такие люди нужны. Я считаю, что это героические личности, которые попали в труднейшую ситуацию. Наш священный долг – это помочь русским людям устроиться, получить работу, обогреться. Если ситуация с беженцами – это временное явление, то, пожалуйста, они могут вернуться в Донбасс. Если останутся в России – то это будет только польза для решения наших непростых демографических вопросов. Самое главное – есть понимание того, что мы едины, и для нас нет трудностей, которые мы не сможем вместе преодолеть», - подчеркнул он.

При этом социолог считает, что правительство России в вопросе с беженцами из Донбасса действует правильно.