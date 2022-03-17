Приднестровье - второй Донбасс? В Госдуме предостерегли Молдавию от участи Украины
Запад подталкивает Молдавию к размораживанию конфликта в Приднестровье в отместку происходящему на Украине, заявил НСН Константин Затулин.
Если Молдавия, воспользовавшись ситуацией на Украине, попытается силой решить проблемы Приднестровья, ее ждет незамедлительный решительный отпор со стороны российских Вооруженных Сил, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Россия сейчас очень недалеко от Приднестровья. Авантюра со стороны Молдавии может привести к самым печальным последствиям. Предотвратить эту проблему можно, просто выйдя на границу Приднестровья с украинской стороны, и на этом все закончится», - уверен депутат.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев продолжает настаивать на выводе российских военных с территории Молдавии. Кроме того, Парламентская ассамблея Совета Европы во вторник вечером приняла поправку к документу о действиях России на Украине, согласно которой признает Приднестровье «зоной российской оккупации».
«Нельзя совершенно исключать возможности, что Кишинев попытается вернуть себе Приднестровье, но против этого говорит многолетняя история фактически мирного сосуществования в зоне конфликта, несмотря на разделенность по Днестру. В немалой степени это мирное сосуществование обеспечено хоть и небольшой, но знаковой российской группой российских миротворцев», - отметил Затулин.
Парламентарий уверяет, что на данный момент у России нет планов по усилению своего миротворческого контингента в Приднестровье.
«Серия визитов, которая была осуществлена в последние дни на самом высоком уровне в Молдавию, как раз связана с обеспокоенностью ЕС и Евроантлантических структур, США тем, что РФ может активизировать присутствие своего миротворческого контингента в Приднестровье. На самом деле таких планов нет, он на сегодняшний день никак не участвует в ситуации, связанной со специальной военной операцией на Украине», - заявил депутат нижней палаты.
Вместе с тем Затулин предупредил, что если Молдавия все-таки воспользуется ситуацией и при поддержке Запада попытается вернуть Приднестровье, то страну ждет та же участь, что и Украину.
«Очевидно, что Запад хотел бы подтолкнуть Молдавию к размораживанию конфликта в отместку всего того, что сейчас происходит на Украине. Только так я могу объяснить принятие резолюции, по которой Приднестровье объявляется «территорией, оккупированной российскими войсками». Войска там составляют в сумме в пределах 1,5 тысяч человек и как они что-то могут оккупировать - знает только ПАСЕ. То, что Санду «плывет» под этим давлением - очевидно, хотя молдаване не такой уж воинственный народ, им не хотелось повторение в своей стране чего-то похожего на происходящее на Украине. Санду – ставленник Запада, она откровенно обслуживает его интересы. Сегодня весь вопрос в том, возобладает ли осторожность, которую до сих пор Молдавия демонстрировала на фоне этой военной операции, или они вляпаются в какую-то авантюру, пытаясь воспользоваться ситуацией при поддержке Запада для возврата Приднестровья. В этом случае они получат отпор, потому что Приднестровье не хочет ни в какую Молдавию», - констатировал он.
Вице-спикер молдавского парламента Влад Батрынча ранее заявил на брифинге, что ПАСЕ пытается втянуть Молдавию в конфликт на Украине.
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