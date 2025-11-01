Булыкин: Концерты после футбольных матчей удержат болельщиков на трибунах
Выступления артистов перед игрой можно дополнить музыкальной программой после матча, чтобы народ не расходился раньше времени и мог порадоваться победе своей команды, заявил НСН экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.
Российская певица Татьяна Куртукова стала первой обладательницей премии «Золотой граммофон» в номинации «Лучшее выступление на футбольном матче в 2025 году». Награду артистка получила за выступление перед матчем между сборными России и Нигерии, на котором присутствовало более 45 тысяч зрителей. Новая номинация учреждена Русской медиагруппой совместно с Российским футбольным союзом. Как отметили организаторы, яркие церемонии открытия и музыкальные выступления стали визитной карточкой матчей сборной России по футболу, финалов Кубка страны и матчей Российской премьер-лиги.
«Еще нужно после футбольного матча выступать, чтобы зрители не расходились за десять минут до конца, хотя бы три-четыре песни после игры. Тогда народ порадуется, особенно те, чья команда победила. Болельщики будут смотреть матч до конца и потом получать удовольствие от шоу после него. Вообще, здорово, что есть артисты, которые выходят выступать на футболе. Например, певица Максим так прикипела к футболу, что теперь целый стадион «Спартака» исполняет ее песни. Поэтому здорово, что артисты приходят на футбол. А кто лучший – это уже можно определить голосованием. Я считаю, что они все лучшие, потому что приходят сделать футбол еще ярче», - отметил Булыкин.
В этом году на матчах сборной России и крупных футбольных турнирах выступали звёзды первой величины — Полина Гагарина, Михаил Шуфутинский, Александр Маршал, группа «СерьГа». Максим Фадеев и Маша Гулевич вместе с 160 юными танцорами тронули сердца зрителей песней «Скажите детям» в суперфинале Кубка России в День защиты детей. Особое место заняла мемориальная программа «Одна на всех: команда, Родина, Победа!», посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Тем временем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», корейский спортсмен выступил на перекладине под трек «Матушка-земля» первой лауреатки «Золотого граммофона» за выступление на футболе Татьяны Куртуковой и моментально залетел в «струю», привязав к себе русскую аудиторию.
