Машиниста из Подмосковья обвинили в вовлечении несовершеннолетних в зацепинг

По данным ведомства, мужчина 1998 года рождения управлял закрытым Telegram‑каналом, где активно агитировал несовершеннолетних за то, чтобы кататься на поездах снаружи. Кроме онлайн‑пропаганды, он координировал личные встречи подростков на одной из железнодорожных платформ, а также однажды лично разрешил школьнику прокатиться снаружи на составе, которым управлял.

В настоящее время машинисту предъявлено обвинение в вовлечении подростков в опасные занятия, по статье 151.2 УК РФ. Фигурант задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила НСН, что государство должно взять на себя организацию досуга детей в летнее время, иначе дети-подростки будут продолжать гибнуть из-за смертельно опасных увлечений вроде зацепинга.

