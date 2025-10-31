В Эстонии с 2026 года введут плату за «энергетическую независимость» от России

Государственная энергетическая компания Эстонии Elering установила новый обязательный платеж за электроэнергию, который граждане начнут платить с января 2026 года. Как сообщил председатель правления компании Калле Килк, этот сбор станет «ценой за энергетическую независимость» после выхода страны из энергосистемы, связанной с Россией, передаёт телерадиокомпания ERR.

Компания утвердила плату за так называемую «балансирующую мощность» в размере 3,73 евро за мегаватт-час. Сбор будет взиматься как с потребителей, так и с производителей электроэнергии и направлен на финансирование резервов, обеспечивающих стабильность частоты в энергосистеме.

Помимо этого, с 2026 года эстонцы начнут платить и за «надежность энергоснабжения» — дополнительный платеж, предназначенный для покрытия расходов на поддержание достаточного уровня электроснабжения в периоды низкого производства возобновляемой энергии. По оценкам ERR, новые сборы увеличат счета домохозяйств примерно на два евро в месяц.

8 февраля Эстония, Литва и Латвия официально вышли из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия) и присоединили свои энергосистемы к синхронной зоне континентальной Европы. О планах выхода страны уведомили Россию и Белоруссию летом 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

