В Эстонии с 2026 года введут плату за «энергетическую независимость» от России

Государственная энергетическая компания Эстонии Elering установила новый обязательный платеж за электроэнергию, который граждане начнут платить с января 2026 года. Как сообщил председатель правления компании Калле Килк, этот сбор станет «ценой за энергетическую независимость» после выхода страны из энергосистемы, связанной с Россией, передаёт телерадиокомпания ERR.

Компания утвердила плату за так называемую «балансирующую мощность» в размере 3,73 евро за мегаватт-час. Сбор будет взиматься как с потребителей, так и с производителей электроэнергии и направлен на финансирование резервов, обеспечивающих стабильность частоты в энергосистеме.