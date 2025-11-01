Российским клиентам Revolut стали блокировать счета
Россияне, проживающие в странах ЕС с долгосрочными визами или видом на жительство, сообщают о блокировках их счетов банком Revolut, сообщила Русская служба Би-би-си.
По данным издания, схема действий банка выглядит следующим образом: клиенту приходит запрос с требованием предоставить копию документа, подтверждающего право на проживание (ВНЖ), вскоре после этого поступает второе сообщение — о закрытии счета. При этом возможность предоставить запрошенные документы уже утрачена.
Несколько пострадавших лично подтвердили журналистам факт блокировки. Среди них оказались и те, кто заблаговременно обращался в службу поддержки Revolut, чтобы уточнить, как на них могут отразиться ограничения в рамках 19‑го пакета санкций. В ответах банка содержались успокаивающие формулировки: до 22 декабря клиентам якобы не о чем переживать, отмечает газета «Известия».
Напомним, 23 октября глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о принятии Евросоюзом 19‑го пакета санкций в отношении России. Согласно её заявлению, ограничения коснулись банковской сферы, рынка криптовалют (биржи),а также ряда организаций в Индии и Китае. Помимо этого, ЕС ввел ограничения на передвижение российских дипломатов.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru