Умер актер из «Никиты» Чеки Карио

Французский актер Чеки Карио скончался 31 октября на 73‑м году жизни. По информации BFM TV, смерть наступила из‑за онкологического заболевания.

Карио родился в Стамбуле в 1953 году. Прославился ролями в таких фильма, как «Медведь» (1988, Жан‑Жак Анно), «Никита» (1990, реж. Люк Бессон), «Доберман» (1997, Ян Кунен), «Жанна д’Арк» (1999, Люк Бессон), «Амели» (2001, Жан‑Пьер Жене). Также снимался в сериале «Пропавший без вести» (2014–2016) и фильме «Мария Магдалина» (2018).

В 1982 году был номинирован на премию «Сезар» как самый многообещающий актер за роль в картине «Баланс».

Чеки Карио сотрудничал с зарубежными режиссерами: снялся у Вальтера Саллеса в «Странной земле» (1995) и у Ридли Скотта в картине «1492: Завоевание рая» (вместе с Жераром Депардье). Актер также выступал на театральной сцене, включая участие в Авиньонском фестивале в начале 1980‑х.

Мировую известность ему принесли второстепенные роли антагонистов: министра в бондиане «Золотой глаз» (1995) и преступника в фильме «Плохие парни» (1995) с Уиллом Смитом.

