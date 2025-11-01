Названы сферы деятельности с самыми низкими зарплатами в России

На первом месте по минимальному доходу расположилось кожевенное производство. Следом идет производство одежды. Замыкает тройку сегмент HoReCa (объединяющий гостиницы, рестораны и кейтеринг). В этих отраслях средняя заработная плата колеблется в диапазоне 41-54 тысячи рублей.

Несколько выше, но все еще ниже общероссийского среднего уровня, доходы в таких социально значимых секторах, как образование — 63 тысячи рублей и здравоохранение — около 72 тысяч рублей.

Наибольшую зарплату предлагают две отрасли: добыча нефти и газа и финансовая деятельность. Здесь средний месячный доход достигает 206-218 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в октябре 2025 года большие ежемесячные оклады в России предлагали ряду специалистов, включая техников-протезистов и капитанов-механиков маломерных судов, напоминает «Свободная пресса».

