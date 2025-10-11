В Эстонии перекрыли частично проходящую через Россию дорогу

Автомобильную дорогу, проходящую через часть Псковской области - «Саатсеский сапог» - перекрыли в Эстонии. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

«Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) перекрыл... дорогу, которая проходит через российскую территорию», - указывает СМИ.

Как отметил глава оперативного отдела Южной префектуры республики Кюнтер Педоска, меры приняли из-за якобы имевшей место российской активности.

Ранее в Эстонии заявили о планах возвести забор вдоль всей границы с Россией, а затем оснастить его в том числе средствами борьбы с беспилотниками.

