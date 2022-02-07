НАТО в Крыму или война? В Госдуме поспорили с генералом Ивашовым о «провокациях» вокруг Украины
Действия МИД РФ и ультиматум безопасности сыграли на руку Байдену и «ястребам», усложнив ситуацию вокруг Крыма и увеличив вероятность войны, сказал НСН Леонид Ивашов.
Россия сама спровоцировала эскалацию напряженности вокруг Украины со стороны США и НАТО, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, однако с ним не согласился зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
«Что явилось первопричиной того, что НАТО и американцы зашевелились и стали перебрасывать войска? Разве не сосредоточение группировок наших войск под видом учений у границ Украины? Это первый вопрос, а второй – что такое был наш ультиматум американцам и всему Западу? В МИД РФ сказали, что это не меню, из которого можно выбирать, а пакет. Если же вы не примете, то Россия применит военно-технические аргументы. Как это понимать? Естественно, это сыграло на руку президенту США Байдену и американским «ястребам» в Конгрессе. После этого они стали объединяться против России. Мы спровоцировали это напряжение и эскалацию», - сказал Ивашов.
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По его мнению, сосредоточение российских войск у границ с Украиной чревато войной.
«Россия подкрепляла эти заявления и ультиматум конкретным сосредоточением войск. И в Белоруссию даже с Дальнего Востока перебрасывали, в район Ростова, и так далее. Мы спровоцировали, дали этот сигнал и, естественно, американцы сегодня делают все, чтобы консолидировать НАТО, потому что Альянс стал немного разбалтываться. Плюс сегодня мы не отводим войска от границ с Украиной. Как Запад мог не ответить? Он нам не друг. Они нагнетают ситуацию, и вооружение Украины ведется не просто так. Вооружив Украину, американцы потребуют вести более агрессивную политику против Донбасса, Луганска, а значит и против России. Это чревато войной», - опасается генерал-полковник в отставке.
Ивашов также считает, что работа российского МИД усложнила ситуацию вокруг Крыма.
«Наш МИД так «поработал», что мы получили широкое международное непризнание принадлежности Крыма и Севастополя к России. Всего лишь восемь мелких государств, включая непризнанную Абхазию, признали, то есть мы и здесь оказались в международной изоляции. Последствия этого могут быть тяжелыми, если Россия сейчас не отступит назад и не предложит некую модель коллективной безопасности. Этими ультиматумами и группировками мы консолидировали членов НАТО по вопросу принадлежности Крыма. Если раньше были попытки британских кораблей затронуть наши так называемые территориальные воды, то сегодня в НАТО подчеркивают, что и Крым, и Севастополь – это территория Украины, а прилегающие территориальные воды – украинские. Если датчане перебрасывают в Балтийское море, румыны свои посудины приводят в порядок, то вполне возможно, что отряд кораблей НАТО зайдет в российские территориальные воды в акватории Черного моря. И что мы будем делать?» - предупредил доктор исторических наук.
Он также раскритиковал подвешенную ситуацию с непризнанием Россией республик Донбасса.
«Мы не признали до сих пор ни Луганск, ни Донбасс независимыми от Украины, а наоборот подчеркивали на Минской встрече, что это внутреннее дело Украины. Мы запутались настолько, что сегодня, не признавая ДНР и ЛНР независимыми, мы не имеем права переступить через границу. Это будет международное преступление, а значит, заработает 51-я статья ООН о праве на индивидуальную или коллективную оборону. Вот куда мы завели», - заключил собеседник «Радиоточка НСН».
Со своей стороны, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сказал НСН, что уважает Ивашова, но хочет ему возразить.
«Я достаточно хорошо знаю Леонида Ивашова и отношусь к нему с уважением, но одновременно хочется возразить ему: и президент России неоднократно подчеркивал, и другие официальные лица говорили о том, что Россия ни на кого не собирается нападать. Сегодня агрессивные планы и провокационные действия производит, безусловно, не Россия, а страны блока НАТО во главе с США, которые подталкивают Украину к различным провокациям в отношении нашей страны», - сказал Швыткин.
По его словам, учения российских войск не являются «агрессией» и направлены на обеспечение безопасности страны.
«Те действия, которые производит сегодня верховный главнокомандующий, направлены, прежде всего, на обеспечение безопасности граждан нашей страны. Это те предложения и требования, которые были выдвинуты [в адрес] США, принципиальная позиция президента. Конечно же, мы все понимаем, что это необходимо и актуально. Те же учения в Белоруссии в рамках Союзного государства и плановые учения различных округов направлены, прежде всего, на укрепление обороноспособности нашей страны, и ни коим образом не являются вынашиванием агрессивных планов по отношению к каким-либо другим государствам», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».
Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил на итоговой пресс-конференции в середине января, что Россию не устроит частичное удовлетворение запросов по гарантиям безопасности. По его словам, Россия предупредила американских партнеров, что это «не меню, а пакет».
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