НАТО в Крыму или война? В Госдуме поспорили с генералом Ивашовым о «провокациях» вокруг Украины

По его словам, учения российских войск не являются «агрессией» и направлены на обеспечение безопасности страны.

«Те действия, которые производит сегодня верховный главнокомандующий, направлены, прежде всего, на обеспечение безопасности граждан нашей страны. Это те предложения и требования, которые были выдвинуты [в адрес] США, принципиальная позиция президента. Конечно же, мы все понимаем, что это необходимо и актуально. Те же учения в Белоруссии в рамках Союзного государства и плановые учения различных округов направлены, прежде всего, на укрепление обороноспособности нашей страны, и ни коим образом не являются вынашиванием агрессивных планов по отношению к каким-либо другим государствам», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил на итоговой пресс-конференции в середине января, что Россию не устроит частичное удовлетворение запросов по гарантиям безопасности. По его словам, Россия предупредила американских партнеров, что это «не меню, а пакет».

