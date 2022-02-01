Путин: США проигнорировали российские озабоченности по гарантиям безопасности

Россия не увидела в ответах США по предложениям о гарантиях безопасности «адекватного учета» трех главных требований, сказал президент РФ Владимир Путин.

«Уже сейчас понятно (…), что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований», - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Лавров: В ответе США нет позитивной реакции на главный вопрос

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил на итоговой пресс-конференции, что Россию не устроит частичное удовлетворение запросов по гарантиям безопасности.

«И мы их предупредили, наших партнеров, прежде всего американских, это не меню, а пакет», - сказал в этой связи Лавров.

27 января Лавров заявил, что в ответе американского руководства, переданном российской стороне по гарантиям безопасности, есть позитивные моменты для серьёзного диалога, но нет должной реакции на главный вопрос.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БезопасностьСШАВладимир Путин
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