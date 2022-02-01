Путин: США проигнорировали российские озабоченности по гарантиям безопасности

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил на итоговой пресс-конференции, что Россию не устроит частичное удовлетворение запросов по гарантиям безопасности.

«И мы их предупредили, наших партнеров, прежде всего американских, это не меню, а пакет», - сказал в этой связи Лавров.

27 января Лавров заявил, что в ответе американского руководства, переданном российской стороне по гарантиям безопасности, есть позитивные моменты для серьёзного диалога, но нет должной реакции на главный вопрос.

