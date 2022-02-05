«Блумберг-ньюс». Информационные провокации о «вторжении» России на Украину провоцируют напряженность
Фейковые новости, в том числе в агентстве Bloomberg и издании Bild, о нападении России на Украину создают опасную напряженность в отношениях в мире.
Публикация Bloomberg о «вторжении» России на Украину 5 февраля демонстрирует опасность ситуации из-за агрессивных заявлений США и стран Запада. При этом в Кремле пошутили о переименовании термина «фейкньюс».
«Это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине этих агрессивных действий наших контрагентов в Европе. И это, наверное, также прекрасная демонстрация того, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям», - цитирует Пескова РИА Новости.
«В Кремле термин фейк-ньюс могут заменить на блумберг-ньюс», - приводит слова пресс-секретаря президента России «Эхо Москвы».
Военный историк Евгений Норин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что никто никогда не называет дату «вторжения», если действительно ждет его.
«"Волки! Волки!" кричат постоянно, а ничего не происходит. Не надо слушать эти крики, не бывает войны, начало которой назначено на такой-то день. Если ты подозреваешь, что на тебя противник нападет, ты будешь не выступать или кричать, а просто к этому готовиться», - сказал Норин.
После «вторжения» на Украину Россия созовет «народную раду», распустит Верховную раду, объявив ее незаконной, и присоединит Украину к Союзному государству. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на отчет внешней разведки.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно в первую очередь рассчитывать на собственные силы: никто, кроме самих украинцев ее не защитит.
Экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков прокомментировал НСН заявление украинского лидера после предложения депутата Госдумы РФ Владимир Жириновского присоединить Украину к России.
«Я думаю, что это реакция профессионального актера на высказывание непрофессионального актера Владимира Жириновского, который призвал присоединить Украину. Вот такой междусобойчик между двумя актерами», - высказался он.
Немецкое издание сообщает, что «полномасштабное вторжение» произойдет в феврале, пишет Газета.ru.
«Вашингтон уже несколько месяцев будоражит весь мир заявлениями о том, что Украина вот-вот станет жертвой "российской агрессии". Однако вышла незадача, поскольку никакого нападения нет. Видимо, поэтому для пущей убедительности в ход пошли "утечки" неких разведданных с упомянутыми вами кощунственными и голословными обвинениями», — заявил посол России в США Анатолий Антонов якобы о подготовке Россией «операции под чужим флагом» на Украине изданию Newsweek.
Накануне Соединенные Штаты завладели разведданными о российском плане создать предлог для вторжения в Украину с помощью сфабрикованного видео. Об этом сообщила NYT со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц администрации. Но позднее в Вашингтоне отказались привести доказательства или раскрыть информацию о фабрикации Россией видео об Украине в качестве предлога для «вторжения», сообщает ТАСС.
Ранее в Госдуме прокомментировали слова президента России Владимира Путина о том, что Украина является для США инструментом для сдерживания развития РФ, сообщает RT со ссылкой на члена комитета по международным делам Дмитрия Белика. Он считает, что Вашингтон используют Украину в своих целях, пытаясь найти возможность надавить на Москву.
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