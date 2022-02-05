«Блумберг-ньюс». Информационные провокации о «вторжении» России на Украину провоцируют напряженность

Публикация Bloomberg о «вторжении» России на Украину 5 февраля демонстрирует опасность ситуации из-за агрессивных заявлений США и стран Запада. При этом в Кремле пошутили о переименовании термина «фейкньюс».

«Это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине этих агрессивных действий наших контрагентов в Европе. И это, наверное, также прекрасная демонстрация того, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям», - цитирует Пескова РИА Новости.

«В Кремле термин фейк-ньюс могут заменить на блумберг-ньюс», - приводит слова пресс-секретаря президента России «Эхо Москвы».