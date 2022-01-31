«Официальное предупреждение!»: Депутат Затулин назвал условие признания ДНР и ЛНР

Если Украина нападет на республики Донбасса, нарушив Минские договоренности, не исключено их признание Россией и «последующие действия», сказал НСН Константин Затулин.

Россия может признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, если на них нападет Украина, допустил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Ранее депутаты от КПРФ представили проект обращения к президенту с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Этот документ могут рассмотреть в Госдуме 14 февраля, отмечают РИА Новости.

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«Подобное действие, – признание ДНР и ЛНР, - нельзя исключить с нашей стороны. Мы сочувствуем Донецку, Луганску, людям, которые там живут, мы берем на себя обязательства, связанные с присвоением им гражданства, а значит и со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. Но, на мой взгляд, на этом этапе следовало бы ограничиться официальным предупреждением, что в случае, если Украина нападет на ДНР и ЛНР, попробует в нарушение всех договоренностей, и Минских в том числе, военным путем разрешить в свою пользу конфликт на Донбассе, в этом случае я совсем не исключаю с нашей стороны признания ЛНР и ДНР и последующих действий», - сказал Затулин.

По его словам, сейчас помочь республикам Донбасса можно и «без акта признания», в частности, поставками вооружений.

«Для Донецка и Луганска сейчас существеннее и важнее конкретная помощь. Во-первых, это касается поставок тех видов вооружения, которые требуются для того, чтобы не нарушился баланс и не возник соблазн у накачиваемой вооружениями украинской стороны применить силу. Во-вторых, нам нужно всерьез продвинуться в экономическом сотрудничестве, социальной помощи жителям ДНР и ЛНР. Это все возможно без акта признания республик и должно быть сделано в соответствии с теми указами, которые президент Путин уже издал. Я имею в виду вопросы экономического взаимодействия с этими территориями», - разъяснил парламентарий.

При этом Затулин указал, почему «декларировать» признание ДНР и ЛНР можно, а реальное признание «ударит по нам же».

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«Люди, которые предлагают нам признать ДНР и ЛНР, не уверены в том, что наша власть будет реализовывать эти указы. Они это рассматривают, как побудительный мотив. Но, решая таким образом одну проблему, они тем самым порождают другую, а именно – проблему отказа от Минских договоренностей, которые мы сами провели через Совет Безопасности ООН. Это на данном этапе, как превентивная мера с нашей стороны, ударит по нам же. Вот как необходимое предупреждение, чтобы Украина не напала на ДНР и ЛНР, да, можно заранее декларировать. Мы, как поступили в 2008 году по отношению к Абхазии и Южной Осетии, предупредим, что, если они нападут, мы признаем. Но признавать – это означает своими же руками разрушать свое же творение, Минские договоренности», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее Констанитн Затулин говорил НСН, что один из лидеров «Единой России», глава МИД РФ Сергей Лавров не поддерживает идею одностороннего признания ДНР и ЛНР, поскольку это является «разрывом Минских соглашений».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛНРДНРКонстантин Затулин
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