«Официальное предупреждение!»: Депутат Затулин назвал условие признания ДНР и ЛНР

Россия может признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, если на них нападет Украина, допустил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Ранее депутаты от КПРФ представили проект обращения к президенту с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Этот документ могут рассмотреть в Госдуме 14 февраля, отмечают РИА Новости.