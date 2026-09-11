ЛЕЙПЦИГ: «САБОТАЖ» ВМЕСТО ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Недавняя победа АдГ на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт уже привела к дискуссии о смене курса Берлина в отношении России и Украины. По данным издания Welt, речь идет о входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

«Из-за победы АдГ на выборах в Саксонии-Анхальт в СДПГ разгорелся спор о собственном политическом курсе в отношении Украины и России... Этот вопрос горячо обсуждался в понедельник фракцией (социал-демократов) в Бундестаге», - отмечает издание.

По его данным, около 90% депутатов считают нынешний курс верным, однако 10% хотят его поменять, заменив воинственность дипломатией, и их число увеличивается.

На этом фоне правящая коалиция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с СДПГ отказалась предоставлять доказательства связи России с найденным в аэропорту Лейпциг/Галле беспилотником со взрывчаткой. С этих обвинений начался мощный виток дипломатической конфронтации Германии с Россией, который глава МИД РФ Сергей Лавров даже назвал «началом войны». Однако в России сочли эти обвинения бездоказательными.

АдГ, «Левые» и «Союз Сары Вагенкнехт» потребовали от правительства доказательства и новые данные о «гибридной угрозе со стороны России», однако представитель СДПГ по внутренней политике Себастьян Фидлер заявил, что это может помешать следствию, а доказательства якобы предъявят уже в суде.

«Можно быть уверенным, когда федеральный канцлер, когда федеральный министр внутренних дел выступает перед прессой и говорит, что здесь была Россия, то нет никаких сомнений … это была Россия», — выстроил логическую цепочку Фидлер.

Со своей стороны, Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт в ходе заседания Бундестага назвал саботажем требования предоставить доказательства по инциденту в Лейпциге.

«Когда вопросы о доказательствах объявляют саботажем, любой почувствует, что здесь явно пытаются воспрепятствовать выяснению обстоятельств», - парировал министру спикер парламентской фракции «Альтернативы для Германии» Готтфрид Курио.

Со своей стороны, депутат Бундестага от АдГ, член комитета по экономике Мальте Кауфманн сообщил, что парламентариям просто ничего не говорят, назвав это «скверным сигналом».

«Нам трудно судить об этом, поскольку нас попросту не допускают в соответствующие профильные комитеты, где можно получить такую информацию. Например, нас нет в комитете по контролю за деятельностью спецслужб. Поэтому к заявлениям правительства на этот счет приходится относиться с большой осторожностью. Мы просто ничего не знаем, вопреки нашему депутатскому статусу. Это скверный сигнал», - возмутился Кауфман.