Саботаж и «вау» Трампа: В Германии скрыли правду о Лейпциге и хотят запретить АдГ
Мерц обиделся на Трампа, написавшего о «Великой Германии» в поздравлении АдГ, при этом от депутатов скрыли информацию по инциденту в Лейпциге и хотят закрыть доступ к секретному плану на случай войны.
Власти Германии отказались предоставлять доказательства якобы причастности России к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига на фоне триумфа на выборах оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Президент США Дональд Трамп поздравил ее аббревиатурой MGGA, после чего на него обиделся канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
ЛЕЙПЦИГ: «САБОТАЖ» ВМЕСТО ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Недавняя победа АдГ на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт уже привела к дискуссии о смене курса Берлина в отношении России и Украины. По данным издания Welt, речь идет о входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
«Из-за победы АдГ на выборах в Саксонии-Анхальт в СДПГ разгорелся спор о собственном политическом курсе в отношении Украины и России... Этот вопрос горячо обсуждался в понедельник фракцией (социал-демократов) в Бундестаге», - отмечает издание.
По его данным, около 90% депутатов считают нынешний курс верным, однако 10% хотят его поменять, заменив воинственность дипломатией, и их число увеличивается.
На этом фоне правящая коалиция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с СДПГ отказалась предоставлять доказательства связи России с найденным в аэропорту Лейпциг/Галле беспилотником со взрывчаткой. С этих обвинений начался мощный виток дипломатической конфронтации Германии с Россией, который глава МИД РФ Сергей Лавров даже назвал «началом войны». Однако в России сочли эти обвинения бездоказательными.
АдГ, «Левые» и «Союз Сары Вагенкнехт» потребовали от правительства доказательства и новые данные о «гибридной угрозе со стороны России», однако представитель СДПГ по внутренней политике Себастьян Фидлер заявил, что это может помешать следствию, а доказательства якобы предъявят уже в суде.
«Можно быть уверенным, когда федеральный канцлер, когда федеральный министр внутренних дел выступает перед прессой и говорит, что здесь была Россия, то нет никаких сомнений … это была Россия», — выстроил логическую цепочку Фидлер.
Со своей стороны, Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт в ходе заседания Бундестага назвал саботажем требования предоставить доказательства по инциденту в Лейпциге.
«Когда вопросы о доказательствах объявляют саботажем, любой почувствует, что здесь явно пытаются воспрепятствовать выяснению обстоятельств», - парировал министру спикер парламентской фракции «Альтернативы для Германии» Готтфрид Курио.
Со своей стороны, депутат Бундестага от АдГ, член комитета по экономике Мальте Кауфманн сообщил, что парламентариям просто ничего не говорят, назвав это «скверным сигналом».
«Нам трудно судить об этом, поскольку нас попросту не допускают в соответствующие профильные комитеты, где можно получить такую информацию. Например, нас нет в комитете по контролю за деятельностью спецслужб. Поэтому к заявлениям правительства на этот счет приходится относиться с большой осторожностью. Мы просто ничего не знаем, вопреки нашему депутатскому статусу. Это скверный сигнал», - возмутился Кауфман.
ОТ ТРАМПА ДО ЗАПРЕТА: «СДЕЛАЕМ ГЕРМАНИЮ ВЕЛИКОЙ»
Президент США Дональд Трамп не остался в стороне от происходящего в Германии. Он поздравил «Альтернативу для Германии» с победой на выборах в Саксонии-Анхальт, завершив свой пост аббревиатурой, которую до сих пор обсуждают в мире.
«Вау, у популистской партии в Германии была действительно успешная ночь. Людям наконец надоели совершенно ужасные иммиграционные правила и нормы, которые нанесли Германии такой вред. Они поднимаются и больше не будут этого терпеть», - написал Трамп в соцсетях, увенчав сообщение четырьмя буквами: MGGA.
Журналисты тут же провели аналогию с предвыборным лозунгом сторонников Трампа MAGA: «Make America Great Again» и расшифровали MGGA, как «Make Germany Great Again» - «Сделаем Германию вновь великой».
После этого издание The Guardian сообщило со ссылкой на представителя канцлера ФРГ Фридриха Мерца, что тот отменил телефонный разговор с Трампом. Причины этого решения пояснены не были.
После успеха АдГ министр обороны ФРГ Борис Писториус. министр финансов Ларс Клингбайль и некоторые другие политики не придумали ничего лучше, чем выступить с призывом как можно скорее запретить «Альтернативу для Германии», начав процедуру проверки этой партии.
Более того, немецкие журналисты утверждают, что Писториус намерен изъять из госканцелярии земли Саксония-Анхальт секретный оперативный план для Германии (OPLAN) на случай войны.
«Я не представляю, как может работать предусмотренное конституцией взаимодействие между федеральными землями, если Саксонию-Анхальт лишат доступа к информации по вопросам внутренней политики и обороны», - возмутился глава госканцелярии Саксонии-Анхальта Райнер Робр.
Однако даже Мерц понимает, что не получится просто взять и запретить АдГ.
«Я по-прежнему скептически отношусь к тому, что процедура запрета может увенчаться успехом», - заявил Мерц на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Антониу Коштой.
По его словам, запрет оппозиционной правой партии не решит проблем, на которые указывают немецкие избиратели.
Немецкий политолог Александр Рар ранее говорил НСН, что правящая элита в Германии будет делать все, чтобы «Альтернатива для Германии» не смогла формировать правительство в федеральной земле Саксония-Анхальт.
«Все будут пытаться этому помешать. Глубинное государство в Германии, немецкая правящая элита будут всё делать для того, чтобы не допустить "Альтернативу" во власть. (…) Теперь начнется борьба за существование традиционной системы. Абсолютно ясен сигнал для других земель - о том, что "Альтернатива" становится все более народной партией и за нее можно голосовать. Традиционные партии понимают, что если сейчас не предпринять резкие усилия, чтобы остановить рост этой партии, он распространится и на другие земли. Ее уже называют фашистской, ультраправой… Они просто не хотят делиться властью и пропускать во власть новую партию», - пояснил Рар.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минцифры: Пользователи устройств на Android получат доступ к 5G
- В Тульской области два человека погибли, трое пострадали при атаке БПЛА
- Саботаж и «вау» Трампа: В Германии скрыли правду о Лейпциге и хотят запретить АдГ
- Песков: Планов о встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС нет
- Над Россией уничтожили 777 украинских дронов
- В Саратове логистический центр Ozon загорелся в результате атаки БПЛА
- Посольство не подтвердило информацию о 500 застрявших россиянах в Тибете
- СМИ: Трамп отказался нанести удары по хуситам в Йемене
- Евгения Миронова наградили в Приморье орденом имени Арсеньева
- На юге Волгограда обломки ракеты ВСУ упали на территории промпредприятия