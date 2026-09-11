Посольство не подтвердило информацию о 500 застрявших россиянах в Тибете

Данные о почти 500 россиянах, которые якобы оказались заблокированы в Тибете на горе Кайлас из-за селя, не подтверждаются. Об этом заявило посольство РФ в Китае со ссылкой на власти Тибетского автономного района.

Отмечается, что в округе Нгари, где находится Кайлас, не зарегистрировано сходов селевых потоков.

«Паломники и туристы продолжают пешие маршруты вокруг горы», - подчеркнули в посольстве.

По данным ведомства, за последние несколько дней никто из россиян в Нгари не обращался за помощью в диппредставительство.

Ранее стало известно, что одиннадцать россиян пропали после наводнения в Непале, посольство РФ взаимодействует с местными властями по запросам о гражданах, пишет Ura.ru.

