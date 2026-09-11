Посольство не подтвердило информацию о 500 застрявших россиянах в Тибете
Данные о почти 500 россиянах, которые якобы оказались заблокированы в Тибете на горе Кайлас из-за селя, не подтверждаются. Об этом заявило посольство РФ в Китае со ссылкой на власти Тибетского автономного района.
Отмечается, что в округе Нгари, где находится Кайлас, не зарегистрировано сходов селевых потоков.
«Паломники и туристы продолжают пешие маршруты вокруг горы», - подчеркнули в посольстве.
По данным ведомства, за последние несколько дней никто из россиян в Нгари не обращался за помощью в диппредставительство.
Ранее стало известно, что одиннадцать россиян пропали после наводнения в Непале, посольство РФ взаимодействует с местными властями по запросам о гражданах, пишет Ura.ru.
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