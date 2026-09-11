СМИ: Трамп отказался нанести удары по хуситам в Йемене
Президент США Дональд Трамп отказал наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману в нанесении ударов по силам движения «Ансар Аллах» (хуситам) в Йемене. Об этом пишет Axios, ссылаясь на источники.
Отмечается, что принц дважды звонил главе Белого дома, призывая его к ударам, но Трамп ответил отказом.
«Представители администрации США подчеркнули, что пока не планируют прямого вмешательства в конфликт с хуситами», - поделился источник.
Между тем СМИ сообщили о подготовке к продолжению столкновений США и Ирана и возможной эскалации. Тегеран якобы возобновил сборку в подземельях баллистических ракет. При этом союзные Ирану хуситы начали наступление на юго-западные территории в Йемене, захватили портовый город Моха (Мока) и йеменские острова Красного моря, а также деревню Мурад у пролива Баб-эль-Мандеб, перекрытием которого ранее грозил Тегеран, пишет «Радиоточка НСН».
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