СМИ: Трамп отказался нанести удары по хуситам в Йемене

Отмечается, что принц дважды звонил главе Белого дома, призывая его к ударам, но Трамп ответил отказом.

«Представители администрации США подчеркнули, что пока не планируют прямого вмешательства в конфликт с хуситами», - поделился источник.

Между тем СМИ сообщили о подготовке к продолжению столкновений США и Ирана и возможной эскалации. Тегеран якобы возобновил сборку в подземельях баллистических ракет. При этом союзные Ирану хуситы начали наступление на юго-западные территории в Йемене, захватили портовый город Моха (Мока) и йеменские острова Красного моря, а также деревню Мурад у пролива Баб-эль-Мандеб, перекрытием которого ранее грозил Тегеран, пишет «Радиоточка НСН».

