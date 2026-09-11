Евгения Миронова наградили в Приморье орденом имени Арсеньева

Глава Приморья Олег Кожемяко вручил актеру, народному артисту России Евгению Миронову орден имени Владимира Арсеньева - выдающегося исследователя Дальнего Востока. Об этом сообщило правительство региона.

Орден имени Арсеньева вручают в Приморском крае за достижения в науке, культуре, образовании, здравоохранении.

«В день рождения выдающегося исследователя Дальнего Востока, писателя и путешественника Владимира Клавдиевича Арсеньев... Олег Кожемяко вручил орден Арсеньева народному артисту России Евгению Миронову, исполнившему главную роль в одноименном сериале», - рассказали в краевом правительстве.

Актеру присвоили награду за личный вклад в просветительскую деятельность и популяризацию личности исследователя.

Ранее актер Владимир Конкин получил звание народного артиста России, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, напоминает Ura.ru.

