Евгения Миронова наградили в Приморье орденом имени Арсеньева
Глава Приморья Олег Кожемяко вручил актеру, народному артисту России Евгению Миронову орден имени Владимира Арсеньева - выдающегося исследователя Дальнего Востока. Об этом сообщило правительство региона.
Орден имени Арсеньева вручают в Приморском крае за достижения в науке, культуре, образовании, здравоохранении.
«В день рождения выдающегося исследователя Дальнего Востока, писателя и путешественника Владимира Клавдиевича Арсеньев... Олег Кожемяко вручил орден Арсеньева народному артисту России Евгению Миронову, исполнившему главную роль в одноименном сериале», - рассказали в краевом правительстве.
Актеру присвоили награду за личный вклад в просветительскую деятельность и популяризацию личности исследователя.
Ранее актер Владимир Конкин получил звание народного артиста России, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, напоминает Ura.ru.
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