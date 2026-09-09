Троллинг, обиды и протест: Чем закончится конфликт Трампа и Мерца

У Германии нет шансов наладить отношения с США, пока главой Белого дома является Трамп, заявил НСН Александр Камкин.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом в ответ на троллинг из-за победы оппозиционной немецкой партии, заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин в беседе с НСН.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил телефонный разговор с Дональдом Трампом, сообщает The Guardian со ссылкой на представителя Мерца. Представитель канцлера отказался комментировать причину отмены беседы, но отметил, что она не связана с расписанием Мерца. Камкин назвал это нонсенсом.

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«Конечно, комментарии от Трампа в отношении победы «Альтернативы для Германии» - это удар под дых для Мерца, Трамп буквально троллил партию Мерца. Это поражение можно считать ударом по его имиджу. Также это может приблизить попытку внутрипартийного переворота, что закончится смещением Мерца с должности. Поэтому это демарш в отношении Трампа, так как отношения двух стран всегда работали по принципу особого режима. Чтобы канцлер отменил разговор с главой Белого дома – это нонсенс. А сейчас отношения двух стран переживают самые сложные времена за все послевоенное время. Если Трамп обидится в ответ на решение Мерца, он объявит о пошлинах и будет переименовывать немецкие города на карте. Если серьезно, от него в таком случае можно ждать серьезных заявлений. Пока у властей Германии цель – пересидеть, дождаться, пока Трамп уйдет», - рассказал он.

Ранее Трамп опубликовал сообщение в соцсети Truth Social, в котором связал победу партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт с недовольством жителей миграционной политикой страны. Президент США назвал ночь после выборов «по-настоящему триумфальной» и использовал аббревиатуру MGGA по аналогии со своим фирменным слоганом MAGA («Сделаем Америку снова великой!» англ. — Make America Great Again).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияДональд Трамп

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