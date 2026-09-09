«Конечно, комментарии от Трампа в отношении победы «Альтернативы для Германии» - это удар под дых для Мерца, Трамп буквально троллил партию Мерца. Это поражение можно считать ударом по его имиджу. Также это может приблизить попытку внутрипартийного переворота, что закончится смещением Мерца с должности. Поэтому это демарш в отношении Трампа, так как отношения двух стран всегда работали по принципу особого режима. Чтобы канцлер отменил разговор с главой Белого дома – это нонсенс. А сейчас отношения двух стран переживают самые сложные времена за все послевоенное время. Если Трамп обидится в ответ на решение Мерца, он объявит о пошлинах и будет переименовывать немецкие города на карте. Если серьезно, от него в таком случае можно ждать серьезных заявлений. Пока у властей Германии цель – пересидеть, дождаться, пока Трамп уйдет», - рассказал он.

Ранее Трамп опубликовал сообщение в соцсети Truth Social, в котором связал победу партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт с недовольством жителей миграционной политикой страны. Президент США назвал ночь после выборов «по-настоящему триумфальной» и использовал аббревиатуру MGGA по аналогии со своим фирменным слоганом MAGA («Сделаем Америку снова великой!» англ. — Make America Great Again).

