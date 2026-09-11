Песков: Планов о встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС нет

Как отметил представитель Кремля, пока планов о такой встрече нет, однако исключать ее «гипотетически нельзя».

«Время придет, и если действительно они трое окажутся в одном месте, то тогда по дипломатическим каналам будут предприняты какие-то инициативы», — подчеркнул Песков.

Саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне в КНР 18-19 ноября. Ранее Песков заявлял, что «имеется взаимное понимание» о возможности встречи на мероприятии Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет 360.ru.

