С Украиной до конца? Как в США и Европе отреагировали на заявление МИД РФ
Министерство иностранных дел предупредило международное сообщество о грядущих ударах возмездия по Украине, но в Европе предпочли пойти на конфликт, а не на компромисс.
МИД России заявил 25 мая 2026 года о подготовке массированных ударов по военным объектам и центрам принятия решений в Киеве. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Уточняется, эти шаги принимаются в ответ на атаку ВСУ на Старобельский профессиональный колледж, произошедшую в ночь на 22 мая. Тогда из-за взрывов беспилотников погиб 21 человек, еще 42 получили травмы различной степени тяжести.
МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕАКЦИЯ
Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил госсекретаря США Марко Рубио о том, что российская армия начинает системные удары по точкам в столице Украины. Этот разговор состоялся по поручению президента России Владимира Путина. Уточняется, что Лавров посоветовал американскому коллеге эвакуировать дипломатический персонал из Киева в целях безопасности. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. В свою очередь, CNN сообщает с ссылкой на источник в дипломатической миссии, что официальные представители США не собираются покидать посольство в Киеве.
Евросоюз отреагировал еще более категорично. Агентство Reuters приводит обращение представителя Евросоюза на Украине Катарины Матерновой. По ее словам, европейцы останутся с украинцами до конца. Об этом политик также сообщила в своих социальных сетях.
Дипломат, экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе подчеркнул, что заявления МИД РФ направлены в первую очередь на защиту гражданских лиц.
«МИД не анонсирует удары, это предупреждение покинуть Киев. Сами удары – причина, почему надо покинуть город. Обычно дипломатические предупреждения именно так и делаются. Аналогично МИД может предупреждать о том, что не стоит посещать те или иные страны», — поделился он с НСН.
А ВОЗМОЖЕН ЛИ МИР?
Россия разработала предложения к американскому плану по урегулированию конфликта с Украиной, сообщил «РИА Новости» директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук 24 мая. Москва готова их представить на следующих переговорах, сказал он.
Более того, министры иностранных дел стран Евросоюза на неформальной встрече 27–28 мая на Кипре обсудят кандидатов на роль посредника для переговоров с РФ. Об этом сообщает Financial TImes. Издание называет среди возможных кандидатов бывших глав правительств Италии и Германии Марио Драги и Ангела Меркель, президента Финляндии Александр Стубб и его предшественника Саули Ниинистё.
Однако не все страны хотят мириться с Россией. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европе не стоит брать на себя роль посредника в урегулировании конфликта. По его мнению, ЕС не является нейтральным игроком в конфликте и должен думать о том, как обеспечить собственную безопасность, его слова передает телеканал ERR.
С другой стороны, в России также не наблюдают желания Евросоюза помочь в урегулировании конфликта. С такой позицией выступил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Он уточнил, что все действия европейцев направлены на обрыв переговоров, а политики требуют от России только репараций и капитуляции. Его мнение приводят «Известия».
ИЛИ БУДЕТ ВОЙНА?
Россия является угрозой Евросоюза и европейских государств, поэтому странам континента следует готовиться к войне. Об этом сообщил глава генштаба Вооруженных сил Чехии Карел Рехка. По его словам РФ является угрозой, а оказание помощи Украине — жизненно важно для ЕС, сообщает Politico.
С мнением о том, что Европа стремится к войне с России согласился и член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
«Прибалтика рвется втянуться в конфликт, если правительство Латвии заявляет, что они готовы предоставить территорию свою для ударных дронов, который будет применяться по территории России. Балтийские страны приняли решение пропускать над своей территории украинские дроны, а если прибалтийские страны все же решатся на применение дронов с их территории, то будет адекватный ответ со стороны России», — сказал он НСН.
О риске эскалации также предупредили и в США. Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис предположил, что вероятность того, что конфликт между Россией и Украиной может развиваться непредсказуемо резко увеличилась за последнее время. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.
