МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕАКЦИЯ

Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил госсекретаря США Марко Рубио о том, что российская армия начинает системные удары по точкам в столице Украины. Этот разговор состоялся по поручению президента России Владимира Путина. Уточняется, что Лавров посоветовал американскому коллеге эвакуировать дипломатический персонал из Киева в целях безопасности. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. В свою очередь, CNN сообщает с ссылкой на источник в дипломатической миссии, что официальные представители США не собираются покидать посольство в Киеве.



Евросоюз отреагировал еще более категорично. Агентство Reuters приводит обращение представителя Евросоюза на Украине Катарины Матерновой. По ее словам, европейцы останутся с украинцами до конца. Об этом политик также сообщила в своих социальных сетях.



Дипломат, экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе подчеркнул, что заявления МИД РФ направлены в первую очередь на защиту гражданских лиц.



«МИД не анонсирует удары, это предупреждение покинуть Киев. Сами удары – причина, почему надо покинуть город. Обычно дипломатические предупреждения именно так и делаются. Аналогично МИД может предупреждать о том, что не стоит посещать те или иные страны», — поделился он с НСН.

