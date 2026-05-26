«Пока не определено, кто будет гасить эти кредиты. Вероятнее всего, это будет списание за счет кредиторов. Раньше уже были компенсации при обращении в специальные подразделения Минобороны, посмотрим, какая тут будет схема. До этого в определенных случаях государство компенсировало банкам половину понесенных расходов. Возможно, именно этот механизм будет задействован и в этот раз», - отметил он.

По его словам, большинство кредитных организаций не будет менять свои подходы к оценке рисков при выдаче кредита.

«Банки будут пытаться учитывать этот фактор, но вряд ли это скажется при оценке и решении о выдаче кредитов. Достаточно сложно прогнозировать, пойдет мужчина на СВО или нет, это странно и нелепо не выдавать кредит только на таком предположении. Я думаю, что большинство кредитных организаций не будет менять свои подходы к оценке рисков. И это вряд ли скажется на ценовой политике банков, эти суммы не настолько велики для банков, даже если не будет компенсации от государства», - заключил собеседник НСН.

Для применения льготы необходимо, чтобы до указанной даты вступило в силу судебное решение о взыскании задолженности или был выдан либо предъявлен к исполнению исполнительный лист. Ранее аналогичная мера действовала для контрактов, оформленных не ранее 1 декабря 2024 года.

