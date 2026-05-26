Финансовый аналитик: Списание долгов участникам СВО не ударит по банкам
Банки не будут менять свои подходы к оценке рисков при выдаче кредита на фоне списания просроченных долгов для участников СВО, заявил НСН Эльман Мехтиев.
Закон, освобождающий участников спецоперации от уплаты долгов по просроченным кредитным договорам, ляжет на плече банков, но это не станет для них серьезным ударом, заявил генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев в беседе с НСН.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий участников спецоперации от уплаты до 10 миллионов рублей долга по просроченным кредитным договорам. Закон касается участников СВО, заключивших контракт о прохождении военной службы с 1 мая 2026 года, и их супругов. Мехтиев раскрыл, как это скажется на отрасли.
«Пока не определено, кто будет гасить эти кредиты. Вероятнее всего, это будет списание за счет кредиторов. Раньше уже были компенсации при обращении в специальные подразделения Минобороны, посмотрим, какая тут будет схема. До этого в определенных случаях государство компенсировало банкам половину понесенных расходов. Возможно, именно этот механизм будет задействован и в этот раз», - отметил он.
По его словам, большинство кредитных организаций не будет менять свои подходы к оценке рисков при выдаче кредита.
«Банки будут пытаться учитывать этот фактор, но вряд ли это скажется при оценке и решении о выдаче кредитов. Достаточно сложно прогнозировать, пойдет мужчина на СВО или нет, это странно и нелепо не выдавать кредит только на таком предположении. Я думаю, что большинство кредитных организаций не будет менять свои подходы к оценке рисков. И это вряд ли скажется на ценовой политике банков, эти суммы не настолько велики для банков, даже если не будет компенсации от государства», - заключил собеседник НСН.
Для применения льготы необходимо, чтобы до указанной даты вступило в силу судебное решение о взыскании задолженности или был выдан либо предъявлен к исполнению исполнительный лист. Ранее аналогичная мера действовала для контрактов, оформленных не ранее 1 декабря 2024 года.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ назвали возможных посредников от ЕС при переговорах с Россией
- Норовирус выявили у работника пищеблока в Красноярске после заражения 35 кадетов
- Финансовый аналитик: Списание долгов участникам СВО не ударит по банкам
- Зерновой союз опроверг «рекордный» экспорт зерна и заявил о «выживании» рынка
- В Рособрнадзоре объяснили, что может лежать на столе во время сдачи ЕГЭ-2026
- С Украиной до конца? Как в США и Европе отреагировали на заявление МИД РФ
- Средний размер автокредитов упал на 60 тысяч рублей
- Деятельность украинских кол-центров пресекли в Рязани
- В МВД рассказали о новой схеме обмана с бесплатным VPN
- Сделка под угрозой: США снова атаковали Иран