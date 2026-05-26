В МВД рассказали о новой схеме обмана с бесплатным VPN
Мошенники начали распространять «бесплатный VPN» — банковский троян, загружающий на устройства вредоносное программное обеспечение. Об этом сообщила пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
Так, после установки приложение получает доступ к данным банковских приложений, пуш-уведомлениям и SMS, а также может без ведома пользователя загружать вредоносные модули на устройство.
«Напоминаем: “бесплатные” VPN-сервисы из сторонних источников регулярно используются как канал распространения вредоносного программного обеспечения», — предупредили в МВД.
Ранее мошенники начали подделывать голоса публичных сотрудников МВД России и Следственного комитета России.
