Эстония выступила против посредничества ЕС в переговорах по Украине

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европе не стоит брать на себя роль посредника в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщил глава эстонского дипведомства, передают «Известия».

Цахкна пояснил, что функция посредника предполагает нейтральную позицию для поиска компромисса между Россией и Украиной, однако такая задача не входит в цели европейской стороны.