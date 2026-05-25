Эстония выступила против посредничества ЕС в переговорах по Украине

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европе не стоит брать на себя роль посредника в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщил глава эстонского дипведомства, передают «Известия».

Цахкна пояснил, что функция посредника предполагает нейтральную позицию для поиска компромисса между Россией и Украиной, однако такая задача не входит в цели европейской стороны.

По его мнению, переговоры должны быть направлены на формирование будущей архитектуры безопасности континента, где Киеву отводится значимая роль, включая предоставление гарантий безопасности.

Глава эстонского МИД также отметил, что сохранять нейтралитет в процессе посредничества крайне сложно.

Ранее власти Эстонии заявили, что не разрешали Украине использовать своё воздушное пространство для пролета БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
