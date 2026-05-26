СМИ назвали возможных посредников от ЕС при переговорах с Россией
Список посредников при возможных будущих переговорах России и Европы пополнился новыми именами, сообщило издание Politico.
По данным СМИ, это бывший президент Финляндии Саули Ниинисте, экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, а также глава Европейского совета Антониу Кошта.
Ранее в МИД России заявили, что готовность руководства Евросоюза пересмотреть антироссийский внешнеполитический курс станет условием, при котором контакты России и Европы будут иметь перспективы, сообщает RT.
В свою очередь министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европе не стоит брать на себя роль посредника в урегулировании конфликта на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ назвали возможных посредников от ЕС при переговорах с Россией
- Норовирус выявили у работника пищеблока в Красноярске после заражения 35 кадетов
- Финансовый аналитик: Списание долгов участникам СВО не ударит по банкам
- Зерновой союз опроверг «рекордный» экспорт зерна и заявил о «выживании» рынка
- В Рособрнадзоре объяснили, что может лежать на столе во время сдачи ЕГЭ-2026
- С Украиной до конца? Как в США и Европе отреагировали на заявление МИД РФ
- Средний размер автокредитов упал на 60 тысяч рублей
- Деятельность украинских кол-центров пресекли в Рязани
- В МВД рассказали о новой схеме обмана с бесплатным VPN
- Сделка под угрозой: США снова атаковали Иран