СМИ назвали возможных посредников от ЕС при переговорах с Россией

Список посредников при возможных будущих переговорах России и Европы пополнился новыми именами, сообщило издание Politico.

По данным СМИ, это бывший президент Финляндии Саули Ниинисте, экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, а также глава Европейского совета Антониу Кошта.

Ранее в МИД России заявили, что готовность руководства Евросоюза пересмотреть антироссийский внешнеполитический курс станет условием, при котором контакты России и Европы будут иметь перспективы, сообщает RT.

В свою очередь министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европе не стоит брать на себя роль посредника в урегулировании конфликта на Украине.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
