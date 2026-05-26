Норовирус выявили у работника пищеблока в Красноярске после заражения 35 кадетов
Норовирус выявили у сотрудника пищеблока, после того как заразились 35 кадетов — воспитанников Красноярского кадетского корпуса имени А.И. Лебедя. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства подвели предварительные итоги расследования случаев заболевания, которые были зафиксированы 14-15 мая.
«Организацию питания в учебном заведении с марта 2026 года осуществляет ООО «Встреча ВК». В ходе расследования у одного из сотрудников кухни, который работал на пищеблоке, обнаружена РНК норовируса», — пояснили в Роспотребнадзоре.
Согласно выводам специалистов, именно работник пищеблока стал источником заражения кадетов.
Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила RT, что слишком частое мытье рук может снижать естественную защиту организма.
В свою очередь главный внештатный эпидемиолог Минздрава Роман Полибин заявил, что некипяченая водопроводная вода может спровоцировать заражение человека различными вирусами и бактериями.
