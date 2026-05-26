Деятельность украинских кол-центров пресекли в Рязани

В Рязани заключили под стражу супружескую пару, которую обвиняют в организации деятельности по указанию услуг связи в интересах украинских кол-центров. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Всего у супругов было изъято порядка 3000 SIM-карт, а также оборудование и техника.

МВД предупредило россиян о новой схеме мошенничества с использованием ИИ

Следствие полагает, что в ходе переписки с анонимным куратором фигурантам было поручено арендовать четыре квартиры, а также разместить в них соответствующее оборудование. Они установили в арендованных помещениях шесть SIM-боксов и SIM-банк на 256 слотов. Часть техники было получено от курьеров, некоторое оборудование они приобрели самостоятельно.

Установленное оборудование позволяло мошенникам звонить с российских номеров россиянам из-за рубежа.

Ранее RT сообщило, что российские правоохранители в первом квартале 2026 года задержали 49 пособников украинских кол-центров в 19 российских регионах.

Кроме того, ранее россиян предупредили, что мошенники используют схему «обратного звонка», отправляя жертвам сообщения с просьбой перезвонить в связи с якобы взломом аккаунта на портале госуслуг.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МошенникиУголовное ДелоРязанская ОбластьПреступления

