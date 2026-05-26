Сделка под угрозой: США снова атаковали Иран
Операция против двух иранских катеров в Ормузском проливе поставила под вопрос наступление мира на Ближнем Востоке, но в Белом доме пока не видят проблем для переговорного процесса.
Вооруженные силы США нанесли удары по югу Ирана, в ходе которых были уничтожены два катера для установки мин и один зенитно-ракетный комплекс. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник в Центральном командовании ВС Соединенных Штатов. Утверждается, что эти атаки были совершены «в целях самообороны».
А МИР БЫЛ ТАК БЛИЗКО?
Впрочем, госсекретарь США Марко Рубио заявил уже после предполагаемых бомбардировок, что сделка между Тегераном и Вашингтоном будет готова в течение нескольких дней. По его словам, осталось только согласовать конкретные формулировки. Об этом он сообщил журналистам в Джайпуре во время официального визита в Индию. Однако он подчеркнул, что все в руках американского президента Дональда Трампа, который может как заключить мир, так и отвергнуть переговоры с иранской стороной.
В свою очередь, Иран может согласиться на предварительное соглашение с американцами, если это принесет стране ощутимые экономические выгоды. Эту позицию выразило агентство Fars. Уточняется, что окончательное содержание подобного документа будет определяться «точным расчетом преимуществ для иранского народа», а главным вопросом является перспектива размораживания иранских активов. Еще одним ключевым пунктом — снятие санкций с иранской нефти и нефтепродуктов, что поможет заработать стране $10 млрд за 60 дней.
ЯДЕРНЫЙ ВОПРОС
Еще одним краеугольным камнем на переговорах стал вопрос хранения иранского обогащенного урана. 26 мая Трамп потребовал, чтобы он был уничтожен на американской территории или в любом другом подходящем месте, о чем президент написал на своей странице в социальной сети Truth Social. По его мнению, вопросом также должна заниматься Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
В свою очередь, представители Ирана готовы на то, чтобы передать свои запасы Китаю и получить гарантии, прежде, чем заключать соглашение с США. Об этом сообщили телеканалы Al Hadath и Al Arabiya со ссылкой на источники. Однако иранское агентство Tasnim назвала эти утверждения ложью, хорошо сочетающуюся с «американскими психологическими операциями».
При этом агентство Reuters писало еще 21 мая, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи распорядился не вывозить за пределы страны запасы высокообогащенного урана. До того глава иранского МИДа Аббас Арагчи в середине мая указывал на готовность обсуждать предложение Москвы о вывозе обогащенного урана на территорию России. Он отметил, что этот вопрос поднимался на его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
МИР ПОД УГРОЗОЙ
Вооруженные силы Ирана сообщили, что о мире с США не может быть и речи после ночных «военных авантюр» американцев против иранской армии 26 мая. С таким резким заявлением выступил официальный представитель центрального оперативного штаба «Хатам аль-Анбия» ВС Ирана Эбрагим Зольфагари. Он добавил, что эти действия приведут к тому, что цены на нефть дойдут до $200 за баррель.Об этом он сообщил в социальной сети X.
Впрочем, в понедельник сам Трамп заявил, что Вашингтон не пойдет на мирное соглашение с Ираном, если оно будет плохим. По его мнению, США нужна историческая сделка, а на меньшее американская администрация не пойдет. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
