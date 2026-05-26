Вооруженные силы США нанесли удары по югу Ирана, в ходе которых были уничтожены два катера для установки мин и один зенитно-ракетный комплекс. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник в Центральном командовании ВС Соединенных Штатов. Утверждается, что эти атаки были совершены «в целях самообороны».



А МИР БЫЛ ТАК БЛИЗКО?



Впрочем, госсекретарь США Марко Рубио заявил уже после предполагаемых бомбардировок, что сделка между Тегераном и Вашингтоном будет готова в течение нескольких дней. По его словам, осталось только согласовать конкретные формулировки. Об этом он сообщил журналистам в Джайпуре во время официального визита в Индию. Однако он подчеркнул, что все в руках американского президента Дональда Трампа, который может как заключить мир, так и отвергнуть переговоры с иранской стороной.



В свою очередь, Иран может согласиться на предварительное соглашение с американцами, если это принесет стране ощутимые экономические выгоды. Эту позицию выразило агентство Fars. Уточняется, что окончательное содержание подобного документа будет определяться «точным расчетом преимуществ для иранского народа», а главным вопросом является перспектива размораживания иранских активов. Еще одним ключевым пунктом — снятие санкций с иранской нефти и нефтепродуктов, что поможет заработать стране $10 млрд за 60 дней.