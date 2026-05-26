В Рособрнадзоре объяснили, что может лежать на столе во время сдачи ЕГЭ-2026

Сдающие ЕГЭ выпускники могут иметь на рабочем столе черновики и экзаменационные материалы, а также бутылку воды, перекус, лекарства, паспорт и ручку с чернилами черного цвета. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на постановление Рособрнадзора.

Кроме того, на экзамен по математике разрешается принести не содержащую справочной информации линейку, по географии, химии и биологии — непрограммируемый калькулятор, на экзамене по физике можно иметь при себе оба этих инструмента.