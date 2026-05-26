В Рособрнадзоре объяснили, что может лежать на столе во время сдачи ЕГЭ-2026
Сдающие ЕГЭ выпускники могут иметь на рабочем столе черновики и экзаменационные материалы, а также бутылку воды, перекус, лекарства, паспорт и ручку с чернилами черного цвета. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на постановление Рособрнадзора.
Кроме того, на экзамен по математике разрешается принести не содержащую справочной информации линейку, по географии, химии и биологии — непрограммируемый калькулятор, на экзамене по физике можно иметь при себе оба этих инструмента.
Также на экзамене по химии сдающим ЕГЭ предоставят электрохимический ряд напряжений металлов и таблицу Д.И. Менделеева и растворимости солей, кислот и оснований в России. В распоряжении выпускников, сдающих ЕГЭ по географии, будут находиться политическая карта мира и административная карта России, на экзамене по информатике можно будет пользоваться компьютерами с установленным ПО, а по литературе — орфографическими словарями.
Отмечается, что основной период ЕГЭ-2026 начнется 1 июня.
Ранее россиянам рассказали об особых условиях сдачи ЕГЭ для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает RT.
В свою очередь глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в России обязательный устный экзамен по истории не будут вводить для учеников 11-го класса.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Рособрнадзоре объяснили, что может лежать на столе во время сдачи ЕГЭ-2026
- С Украиной до конца? Как в США и Европе отреагировали на заявление МИД РФ
- Средний размер автокредитов упал на 60 тысяч рублей
- Деятельность украинских кол-центров пресекли в Рязани
- В МВД рассказали о новой схеме обмана с бесплатным VPN
- Сделка под угрозой: США снова атаковали Иран
- Минобороны: Силы ПВО за ночь ликвидировали 59 украинских беспилотников
- Мирошник: В результате атак ВСУ за неделю погиб 51 мирный житель
- Визит делегации Японии в Россию продлится несколько дней
- В США предупредили об эскалации конфликта после предупреждения МИД России