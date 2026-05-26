В Рособрнадзоре объяснили, что может лежать на столе во время сдачи ЕГЭ-2026

Сдающие ЕГЭ выпускники могут иметь на рабочем столе черновики и экзаменационные материалы, а также бутылку воды, перекус, лекарства, паспорт и ручку с чернилами черного цвета. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на постановление Рособрнадзора.

Кроме того, на экзамен по математике разрешается принести не содержащую справочной информации линейку, по географии, химии и биологии — непрограммируемый калькулятор, на экзамене по физике можно иметь при себе оба этих инструмента.

Названы самые популярные предметы для подготовки к ЕГЭ в 2026 году

Также на экзамене по химии сдающим ЕГЭ предоставят электрохимический ряд напряжений металлов и таблицу Д.И. Менделеева и растворимости солей, кислот и оснований в России. В распоряжении выпускников, сдающих ЕГЭ по географии, будут находиться политическая карта мира и административная карта России, на экзамене по информатике можно будет пользоваться компьютерами с установленным ПО, а по литературе — орфографическими словарями.

Отмечается, что основной период ЕГЭ-2026 начнется 1 июня.

Ранее россиянам рассказали об особых условиях сдачи ЕГЭ для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает RT.

В свою очередь глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в России обязательный устный экзамен по истории не будут вводить для учеников 11-го класса.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РособрнадзорШкольникиЭкзаменыЕГЭ

Горячие новости

Все новости

партнеры