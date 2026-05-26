Средний размер автокредитов упал на 60 тысяч рублей

Средний размер автокредита в апреле 2026 года уменьшился с 1,49 млн рублей в марте до 1,43 млн рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные компании «Баланс-Платформа».

Отмечается, что размер кредита на новые автомобили сократился на 150 тысяч рублей — с 1,58 млн рублей до 1,43 млн рублей. Что же касается подержанных авто, здесь планка, наоборот, поднялась на 100 тысяч рублей — с 1,34 млн рублей до 1,44 млн рублей.