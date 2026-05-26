Средний размер автокредитов упал на 60 тысяч рублей

Средний размер автокредита в апреле 2026 года уменьшился с 1,49 млн рублей в марте до 1,43 млн рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные компании «Баланс-Платформа».

Отмечается, что размер кредита на новые автомобили сократился на 150 тысяч рублей — с 1,58 млн рублей до 1,43 млн рублей. Что же касается подержанных авто, здесь планка, наоборот, поднялась на 100 тысяч рублей — с 1,34 млн рублей до 1,44 млн рублей.

В целом же аналитики фиксируют значительный рост спроса на автокредиты. Так, количество займов выросло с января на 19,3 тысячи (с 26,2 тысячи до 45,5 тысячи кредитов), а общая сумма подросла примерно в 1,7 раза — с 38,6 млрд рублей до 65,2 млрд рублей. Эта тенденция, в частности, объясняется смягчением рыночных условий на фоне снижения ключевой ставки ЦБ. Сейчас средняя ставка по автокредиту на новый автомобиль составляет 10-10,5%.

Ранее автоэксперт Дмитрий Мольков заявил в интервью «Газете.Ru», что в 2026 году досрочное погашение автокредита может быть невыгодно для большинства заемщиков.

ФОТО: Павел Селезнев/NEWS.ru/ТАСС
