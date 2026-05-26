Очень рано говорить о рекордных поставках зерновых и бобовых в текущем сезоне, так как по итогам майских отгрузок Россия еще пока даже не догнала отгрузки прошлого года. Об этом НСН рассказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Текущий сельхозсезон 2025–2026 года Россия завершит с показателем 61,8 млн т экспорта зерна и зернобобовых. Такое заявление сделал глава аналитического центра «Русагротранс» и руководитель экспертного комитета Союза экспортеров зерна Игорь Павенский на Всероссийском зерновом форуме, пишут «Известия». Это значительно больше, чем 53,36 млн т годом ранее. Злочевский не подтвердил эти прогнозы.

«А ничего рекордного в поставках нет. Это так, сотрясание воздуха. Посмотрим по итогам майских отгрузок, но мы еще пока не догнали даже отгрузки прошлого года. Идем опережающим темпами в мае и благодаря этим опережающим темпам можем отгрузить и больше, чем в прошлом году за май и июнь. Однако только в мае - это первый шанс догнать прошлогодние отгрузки. До этого шли темпами ниже, чем в прошлом году. О каких рекордах речь? Ну да, если мы там обгоним, то выйдем примерно на третий параметр в историческом разрезе по экспорту. Но пока что эти отчеты пока не соответствует действительности», - отметил он.