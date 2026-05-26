Зерновой союз опроверг «рекордный» экспорт зерна и заявил о «выживании» рынка
Аркадий Злочевский заявил НСН, что внутренний зерновой рынок сегодня убыточный, а вот о рекордных 61,8 млн тонн экспорта зерна и зернобобовых говорить преждевременно.
Очень рано говорить о рекордных поставках зерновых и бобовых в текущем сезоне, так как по итогам майских отгрузок Россия еще пока даже не догнала отгрузки прошлого года. Об этом НСН рассказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
Текущий сельхозсезон 2025–2026 года Россия завершит с показателем 61,8 млн т экспорта зерна и зернобобовых. Такое заявление сделал глава аналитического центра «Русагротранс» и руководитель экспертного комитета Союза экспортеров зерна Игорь Павенский на Всероссийском зерновом форуме, пишут «Известия». Это значительно больше, чем 53,36 млн т годом ранее. Злочевский не подтвердил эти прогнозы.
«А ничего рекордного в поставках нет. Это так, сотрясание воздуха. Посмотрим по итогам майских отгрузок, но мы еще пока не догнали даже отгрузки прошлого года. Идем опережающим темпами в мае и благодаря этим опережающим темпам можем отгрузить и больше, чем в прошлом году за май и июнь. Однако только в мае - это первый шанс догнать прошлогодние отгрузки. До этого шли темпами ниже, чем в прошлом году. О каких рекордах речь? Ну да, если мы там обгоним, то выйдем примерно на третий параметр в историческом разрезе по экспорту. Но пока что эти отчеты пока не соответствует действительности», - отметил он.
При этом Злочевский честно добавил, что внутренний зерновой рынок находится в плохом состоянии.
«Внутренний рынок слабенький, экономика для производителя плохая. Она по-прежнему остается убыточной при производстве зерновых, и это ведет к перераспределению в пользу более маржинальных масличных бобовых. Вся эта экономика – рукотворная. Она не благодаря низким ценам на мировом рынке, а благодаря тем механизмам регулирования, которые мы применяем, которые формируют риски. Это аргентинский сценарий - давление на производственные карманы, на экономику производства, соответственно, и демотивация производственной базы. Вот мы идем по этому сценарию. То есть цены невыгодны, и даже экспорт не спасает. Зерновой рынок находится в режиме выживания», - подытожил он.
Ранее Злочевский заявил в пресс-центре НСН, что рынок цен на пшеницу во всем мире находится в депрессивном состоянии.
