С чужого голоса. Политологи в России однозначно восприняли позицию Чехии о резолюции ООН по Ближнему Востоку
Политологи в России пришли к выводу о том, что Чехия, раскритиковавшая резолюцию ООН по Ближнему Востоку, действовала несамостоятельно.
Министр обороны Чехии Яна Чернохова предложила Чехии выйти из Организации Объединенных Наций (ООН) после резолюции, принятой Генассамблеей по ситуации на Ближнем Востоке. Чернохолова считает, что документ «выражает поддержку террористам».
Генеральная Ассамблея ООН в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии приняла резолюцию по Ближнему Востоку, которая включает в том числе призыв к немедленному гуманитарному перемирию. Об этом сообщает ТАСС.
Документ разработала группа арабских государств при поддержке других стран, включая Россию, его внесла на рассмотрение Иордания. Резолюция состоит из 14 пунктов, в ней прописаны требования о соблюдении международного гуманитарного права всеми сторонами конфликта, обеспечении сектора Газа предметами первой необходимости, освобождении гражданских, доставке гуманитарной помощи.
Инициативу поддержали 120 стран (в том числе Россия, Китай, Турция, ОАЭ), против проголосовали 14 государств (включая США, Израиль, Австрию), еще 45 стран не участвовали в голосовании.
Ранее Россия и Китай наложили вето на проект резолюции США по палестино-израильскому конфликту в Совете Безопасности ООН, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В документе говорилось о праве Израиля на самооборону, при этом в нем не содержалось призыва к прекращению огня в Газе.
Политолог Евгений Михайлов уверен, что Чехия с обвинениями ООН в поддержке террористов выступает рупором «якобы цивилизованного Запада». Об этом он заявил изданию NEWS.ru.
«За резолюцию (ООН по палестино-израильскому конфликту — прим. НСН) не проголосовали США и все союзники. Чехия выступила рупором, вроде не крупная страна, но якобы цивилизованного Запада», — отметил Михайлов.
Политолог Федор Лукьянов считает, что заявление министра обороны Чехии Яны Черноховой, которая призвала сограждан выйти из ООН, следует воспринимать как эмоциональное или, напротив, весьма просчитанное.
«К таким заявлениям надо относиться как к эмоциональным. Либо напротив очень просчитанным, но с одной единственной целью - показать себя святее папы римского перед лицом этого самого "папы римского", в роли которого сейчас выступают США», - сказал политолог телеканалу «Звезда».
Оба эксперта сошлись во мнении о том, что в ситуации с голосованием в ООН по резолюции о ситуации на Ближнем Востоке Чехия не являлась самостоятельным игроком, а выражала чужое мнение.
Ранее министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что страна отвергает призыв Генассамблеи ООН прекратить огонь в секторе Газа, пишет РИА Новости.
Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари 27 октября, в день принятия резолюции ООН по Ближнему Востоку, объявил о «расширении масштаба наземных маневров» в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».
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