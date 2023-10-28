Лавров предрек катастрофу на десятилетия или столетия из-за уничтожения Газы
Катастрофа на десятилетия или столетия может возникнуть в результате уничтожения сектора Газа и изгнания из анклава 2 млн жителей, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Если Газу уничтожат, если из нее выгонят 2 млн жителей, как пробрасывают некоторые политические деятели в Израиле и за рубежом, это создаст катастрофу еще на долгие-долгие десятилетия, если не на столетия», – заявил Лавров в интервью агентству БелТА.
Он призвал стороны конфликта остановиться и объявить гуманитарные программы по спасению населения, оказавшегося в блокаде.
Глава МИД РФ напомнил, что российский проект резолюции в Совете Безопасности ООН был направлен именно на достижение этих целей, но оказался заблокирован США из-за поддержки Израиля.
Ранее замглавы Росгвардии по Донецкой народной республике Александр Ходаковский также заявил, что кроме ползучей войны в секторе Газа перед арабским миром стоит и гуманитарный вызов. Речь идет о готовности стран «недружественного Израилю пояса» принять к себе гражданское население сектора Газа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кардиолог предупредил о риске тромбоза и инфаркта из-за густой крови
- Израиль готов пропустить в Газу грузовики с гумпомощью
- Пожар в гостинице в Набережных Челнах локализовали
- Экс-разведчик США Риттер заявил о ловушке для ВСУ в ДНР
- Токаев объявил в Казахстане 29 октября днём траура по погибшим шахтерам
- Эрдоган обратился к Израилю с призывом выйти из «состояния безумия»
- СМИ сообщили о состоянии пострадавших на шахте в Караганде
- ХАМАС опроверг успех наземного наступления Израиля
- ЦАХАЛ ударила по 150 подземным целям ХАМАС в секторе Газа
- Страх партизанской войны? Эксперты в России объяснили военную тактику Израиля в секторе Газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru