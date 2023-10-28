Лавров предрек катастрофу на десятилетия или столетия из-за уничтожения Газы

«Если Газу уничтожат, если из нее выгонят 2 млн жителей, как пробрасывают некоторые политические деятели в Израиле и за рубежом, это создаст катастрофу еще на долгие-долгие десятилетия, если не на столетия», – заявил Лавров в интервью агентству БелТА.



Он призвал стороны конфликта остановиться и объявить гуманитарные программы по спасению населения, оказавшегося в блокаде.

Глава МИД РФ напомнил, что российский проект резолюции в Совете Безопасности ООН был направлен именно на достижение этих целей, но оказался заблокирован США из-за поддержки Израиля.

Ранее замглавы Росгвардии по Донецкой народной республике Александр Ходаковский также заявил, что кроме ползучей войны в секторе Газа перед арабским миром стоит и гуманитарный вызов. Речь идет о готовности стран «недружественного Израилю пояса» принять к себе гражданское население сектора Газа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



