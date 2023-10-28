Второй круг противостояния. США и Иран конфликтуют на фоне войны в секторе Газа
США, поддерживающие Израиль, который ведет войну в секторе Газа, вступили в конфронтацию с Ираном, негласно выступающим на стороне Палестины.
США готовы к «дальнейшим действиям» в связи с угрозой своей армии со стороны проиранских групп на Ближнем Востоке. Об этом говорится в письменном заявлении президента Штатов Джо Байдена, которое направили лидерам конгресса на фоне авиаударов американских ВВС в Сирии.
Как отметил президент, он приказал нанести удары, чтобы обеспечить защиту американских военных, сорвать серию атак против США и партнеров, удержать Иран и поддерживаемые республикой военизированные группировки от «проведения или поддержки новых атак» на силы и объекты США.
Шиитские группировки в четверг атаковали двумя дронами базу США в Иракском Курдистане. Отмечается, что беспилотники попали по целям. Информации о пострадавших и разрушениях нет, передает «Радиоточка НСН».
Из-за нападений боевиков на военные объекты США в Сирии и Ираке пострадал 21 американский военнослужащий, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Представитель военного ведомства напомнил, что 17-18 октября беспилотники атаковали авиабазу Айн-эль-Асад в Ираке и базу Эт-Танф в Сирии.Райдер уточнил, что на базе Эт-Танф пострадали 17 военнослужащих, на базе Айн-эль-Асад - четверо, пишет ТАСС.
По данным Пентагона, с 17 по 24 октября военные базы США в Ираке и Сирии атаковали в общей сложности 13 раз.
За атаками на американские объекты в странах Ближнего Востока стоит Иран. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
Он отметил, что последнее время участились атаки на американские военные базы в Ираке и Сирии. За нападениями стоит Иран и поддерживаемые им группировки, считает Кирби.
В результате США нанесли удары по двум объектам, использовавшимся Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами в Сирии. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.
По его словам, атаки были осуществлены по приказу президента США Джо Байдена и не связаны с палестино-израильским конфликтом. Остин подчеркнул, что удары по иранским объектам были ответом на атаки на американцев в Ираке и Сирии, начавшиеся 17 октября, сообщает РЕН ТВ.
Как отметил глава Пентагона, Соединенные Штаты не станут терпеть подобные нападения и будут защищать свои интересы.
«США не ищут конфликта и не намерены вовлекаться в дальнейшие боевые действия, но эти поддерживаемые Ираном атаки должны прекратиться», — цитирует Остина РИА Новости.
Примерно такое же заявление, но в адрес США сделал глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью Bloomberg Television.Новые фронты откроются против США, если Вашингтон продолжит поддерживать Израиль, заявил он.
«США советуют другим продемонстрировать сдержанность, но они полностью поддержали Израиль. Если США продолжат то, что делали ... тогда новые фронты откроются против США», — указал министр.
Как отметил Абдоллахиан, Иран не отправлял войска в Сирию или другие части региона. Вместе с тем глава МИД подчеркнул, что операция Израиля в секторе Газа повлечет за собой серьезные последствия: «неизбежно» будут открыты новые фронты, и Тель-Авив «пожалеет о своих действиях».
Востоковед Каринэ Геворгян в беседе с НСН пояснила, что у Ирана есть возможности уничтожить Израиль. При этом, по ее словам, Иран не будет напрямую участвовать в конфликте Израиля и ХАМАС, но будет косвенно поддерживать Палестину.
«Иран никак не собирается участвовать в конфликте, он собирается смотреть, как этот конфликт будет разгораться, и косвенно помогать тем сторонам, которые выступают против, как они выражаются, сионистского режима. У Ирана достаточно возможностей, чтобы сегодня уничтожить Израиль. Поэтому говорить, что иранское руководство не делает этого, потому что трепещут, очень преждевременно. Но они никогда не говорили, что будут или хотят уничтожать еврейское государство. Они привыкли к тому, что их слова извращаются, при этом они как раз не нарушают устава ООН», - заключила она.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова на своем Telegram-канале напомнила о том, что Россия настаивает на прекращении огня на в секторе Газа и включила соответствующий призыв в проект резолюции СБ ООН. Однако, США заблокировали российский проект резолюции СБ ООН. По мнению Захаровой, именно из-за призыва к прекращению огня.Дипломат задалась вопросом, кому же выгодна эскалация, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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