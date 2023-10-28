Второй круг противостояния. США и Иран конфликтуют на фоне войны в секторе Газа

Как отметил президент, он приказал нанести удары, чтобы обеспечить защиту американских военных, сорвать серию атак против США и партнеров, удержать Иран и поддерживаемые республикой военизированные группировки от «проведения или поддержки новых атак» на силы и объекты США.

Шиитские группировки в четверг атаковали двумя дронами базу США в Иракском Курдистане. Отмечается, что беспилотники попали по целям. Информации о пострадавших и разрушениях нет, передает «Радиоточка НСН».

Из-за нападений боевиков на военные объекты США в Сирии и Ираке пострадал 21 американский военнослужащий, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.



Представитель военного ведомства напомнил, что 17-18 октября беспилотники атаковали авиабазу Айн-эль-Асад в Ираке и базу Эт-Танф в Сирии.Райдер уточнил, что на базе Эт-Танф пострадали 17 военнослужащих, на базе Айн-эль-Асад - четверо, пишет ТАСС.