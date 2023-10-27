Управление ООН по правам человека обвинило Израиль в военных преступлениях в Газе

«Коллективное наказание населения Газы, лишение основных товаров, электричества и воды, а также бомбардировки густонаселенных районов, являются военными преступлениями», - подчеркнула эксперт.

Ранее в управлении выразили обеспокоенность из-за быстро ухудшающейся ситуации в области прав и свобод на Западном берегу реки Иордан, а также роста незаконного применения летальной силы. Так, по данным ведомства, возросло число произвольных арестов, а многим палестинцам отказывали в свободе передвижения, в том числе для получения жизненно важной помощи.

Между тем глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал УВКПЧ принять немедленные меры для защиты прав палестинцев и привлечь Израиль к ответу за военные преступления, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам министра, риторика Тель-Авива и постоянные военные действия в Газе свидетельствуют об организованной «кампании по геноциду палестинского народа».

