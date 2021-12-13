Рябков считает, что действия США и НАТО повторяют «Карибский кризис»
Действия США и НАТО у российских границ повторяют опыт «Карибского кризиса», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.
Он считает, что планы НАТО по приближению к границам РФ своей военной инфраструктуры и вооружения, в том числе новейших ракетных систем, дестабилизируют обстановку во всей Евроатлантике.
Как отметил Рябков, чем ближе подобного рода системы будут использоваться к российским рубежам, «тем выше риски дестабилизации».
Замглавы внешнеполитического ведомства напомнил, что Москва предлагала Западу альтернативу эскалации – неразмещение подобного оружия около российских границ, отвод дестабилизирующих сил и средств дальше, отказ от провокаций.
Также Рябков заявил, что Москва не видит никакого прогресса в отношениях с Вашингтоном, кроме запуска структурированных диалогов по вооружениям и кибербезопасности.
Ранее МИД России сообщил, что действия Запада в отношении Украины провоцирует серьезные военные риски.
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