Рябков считает, что действия США и НАТО повторяют «Карибский кризис»

Он считает, что планы НАТО по приближению к границам РФ своей военной инфраструктуры и вооружения, в том числе новейших ракетных систем, дестабилизируют обстановку во всей Евроатлантике.

Как отметил Рябков, чем ближе подобного рода системы будут использоваться к российским рубежам, «тем выше риски дестабилизации».

Замглавы внешнеполитического ведомства напомнил, что Москва предлагала Западу альтернативу эскалации – неразмещение подобного оружия около российских границ, отвод дестабилизирующих сил и средств дальше, отказ от провокаций.

Также Рябков заявил, что Москва не видит никакого прогресса в отношениях с Вашингтоном, кроме запуска структурированных диалогов по вооружениям и кибербезопасности.

Ранее МИД России сообщил, что действия Запада в отношении Украины провоцирует серьезные военные риски.

