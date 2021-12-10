Рябков: РФ найдет формы ответа на введение США новых санкций

Россия готова найти подходящие формы ответа на возможное ужесточение антироссийских санкций. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на онлайн-брифинге.

По его словам, страны Запада продолжают угрожать санкциями несогласным с ними государствам, но такой разговор неприемлем с Россией. Рябков подчеркнул, что позиция России безупречна с точки зрения международного права.

СМИ: США введут энергосанкции против России только в крайнем случае

Депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что США ищут любые инструменты, в том числе санкционные, чтобы сохранить свое геополитическое превосходство.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
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