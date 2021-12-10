Рябков: РФ найдет формы ответа на введение США новых санкций

Россия готова найти подходящие формы ответа на возможное ужесточение антироссийских санкций. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на онлайн-брифинге.

По его словам, страны Запада продолжают угрожать санкциями несогласным с ними государствам, но такой разговор неприемлем с Россией. Рябков подчеркнул, что позиция России безупречна с точки зрения международного права.