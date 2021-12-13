Рябков: Россия не видит никакого прогресса в отношениях с США
Москва не видит никакого прогресса в отношениях с Вашингтоном, кроме запуска структурированных диалогов по вооружениям и кибербезопасности, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.
«Да и на этих направлениях мы только создали каналы диалога, и гарантированно говорить, что мы в процессе выйдем на какие-то глобальные, значимые, прорывные решения, преждевременно», — сказал дипломат. По его словам, Москва в диалоге с США не намерена ставить обсуждение визовых проблем в зависимость от диалога по безопасности.
Ранее МИД России сообщил, что действия Запада в отношении Украины провоцирует серьезные военные риски. Об этом говорится в заявлении МИД России о диалоге с США, опубликованном на сайте ведомства.
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