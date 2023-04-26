«Рука не дрогнет»: Путин ответил на «бандитские» обещания Запада изъять российские активы
Владимир Путин подписал указ о внешнем управлении на активы, связанные с недружественными странами. Так он ответил США и ЕС, которые ищут пути передать активы РФ Украине.
Президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом.
Так, в ситуации, когда речь идет о лишении или ограничении прав на российское имущество за границей, будет вводиться внешнее управление на активы на территории РФ, связанные с недружественными странами.
Уточняется, что внешнее управление будет распространяться на движимое и недвижимое имущество, а также ценные бумаги, доли в уставных капиталах, имущественные права. При этом финансирование расходов на внешнее управление будет осуществляться за счет доходов от использования актива.
Во временное управление Росимущества из-за изъятия российских активов за рубежом уже попали доли акционеров в двух компаниях: «Фортум» и «Юнипро».
Такое решение связано с обещаниями Запада не просто заморозить российские активы, а конфисковать их с целью «помочь» Украине.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на марафоне «Знание. Первые» назвал изъятие российских активов на Западе беспределом. Он отметил, что это будет незаконным актом, по сути, хищением, под которое невозможно подвести никакую юридическую базу.
«При помощи такого рода изъятий они (Запад - ред.) ничего не добьются, и они это прекрасно понимают и поэтому медлят с принятием решений. Но если все-таки решение об изъятии будет принято, в том числе об изъятии государственного имущества, которое в настоящий момент арестовано, включая, естественно, и государственные валютные резервы, резервы Центрального банка РФ, я уверен, что у нас не дрогнет рука для того, чтобы провести ответные меры в рамках нашего гражданского законодательства и международного права», - сказал он.
21 февраля вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис вновь заявил, что замороженные на территории ЕС российские активы могут быть конфискованы и направлены затем на восстановление Украины в качестве компенсации якобы за агрессию со стороны РФ.
При этом он отказался назвать конкретные сроки возможной конфискации.
Евросоюз создал целую рабочую группу, чтобы все-таки найти способы использовать замороженные российские активы. Об этом рассказала министр Швеции по вопросам ЕС Джессика Росвалль. Она отметила, что такая работа «сложна во многих отношениях».
18 апреля страны G7 выступили с совместным обращением, пообещав продолжать заморозку российских активов, находящихся в зонах их юрисдикции, до разрешения конфликта на Украине.
В США также пытаются придумать законный способ изъять активы России. Министр финансов страны Джанет Йеллен также накануне заявила, что в таком случае активы передадут Украине.
Йеллен отметила, что сделать это пока не позволяют юридические ограничения. При этом США уже начали передавать Украине конфискованные у российских частных лиц капиталы, подчеркнула глава ведомства.
Российская сторона вынуждена напоминать, что конфискация активов незаконна. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Западу не удастся упаковать в нормы международного права блокировку российских активов.
Он указал, что любые попытки каким-либо образом легитимизировать эти «бандитские действия» обречены на провал.
«Куда ни крути, всё равно все их действия выглядят незаконными... Мы требуем, чтобы это всё было разблокировано», - напомнил он.
Со своей стороны, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина недавно заявила, что Банк России продолжает работу для возвращения замороженных резервов страны в иностранной валюте.
«Мы продолжаем работу по тому, чтобы наши резервы в евро и долларах вернуть. В частности, указом президента введены ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран», — приводит ее слова РИА Новости.
При этом в начале апреля стало известно, что швейцарские банки начали следить за перечислениями своих клиентов из России. СМИ сообщали, что некоторые кредитные организации анонсировали закрытие счетов россиян, если те платят налоги в российский бюджет.
Вероятнее всего, швейцарские банки заморозят российские активы, конфисковать их не позволяет существующее законодательство. Об этом НСН заявил руководитель отдела экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан.
«Швейцария присоединилась к санкциям, естественно, она раскрывает соответствующую информацию перед европейскими и американскими властями. Сомневаюсь, что можно получить точные данные, сколько российских компаний пользуются услугами швейцарских банков, если только сами швейцарцы не предоставят такую информацию. Наиболее вероятный сценарий — заморозка активов. Конфискация не укладывается в рамки существующего законодательства. Сейчас даже не могут решить вопрос, можно или нельзя использовать замороженные средства, которые на счетах в Швейцарии держал наш Центробанк», - рассказал он.
Бажан подчеркнул, что действия швейцарских банков наносят серьезный удар по их репутации.
Ранее издание Delfi со ссылкой на источники сообщило, что власти Евросоюза не нашли активы Центробанка России на сумму 300 млрд евро, которые планировалось направить на поддержку Украины. При этом отмечается, что в реальности сумма заблокированных активов гораздо меньше.
Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН отметил, что Евросоюз принял не очень продуманное решение о заморозке российских активов, при этом ЕС не знает, все ли он заморозил - так же, как и точную сумму.
«Они считают всё под российскими активами: от государственных активов, заканчивая частными или смешанными компаниями. Это не так, что кто-то привез 300 млрд в мешке, положил их куда-то, и он там лежит. Было не очень продуманное решение о заморозке всего, что у них там есть. А что у них есть, они до конца ещё не определили. Заморозили на всякий случай, посчитали, что это примерно вот столько», - сказал Климов.
19 апреля кипрский банк Bank of Cyprus разослал российским клиентам уведомления о закрытии их счетов, сообщила компания Main Partner Trust. Причина – желание США и Великобритании помешать обходить санкции против России. Банк будет закрывать счета за налоговое резидентство РФ, наличие доходов от санкционного бизнеса в России, удаленную работу на российские компании, а также «неправильный» вид на жительство.
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