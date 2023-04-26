«Рука не дрогнет»: Путин ответил на «бандитские» обещания Запада изъять российские активы

Президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом.

Так, в ситуации, когда речь идет о лишении или ограничении прав на российское имущество за границей, будет вводиться внешнее управление на активы на территории РФ, связанные с недружественными странами.

Уточняется, что внешнее управление будет распространяться на движимое и недвижимое имущество, а также ценные бумаги, доли в уставных капиталах, имущественные права. При этом финансирование расходов на внешнее управление будет осуществляться за счет доходов от использования актива.

Во временное управление Росимущества из-за изъятия российских активов за рубежом уже попали доли акционеров в двух компаниях: «Фортум» и «Юнипро».

Такое решение связано с обещаниями Запада не просто заморозить российские активы, а конфисковать их с целью «помочь» Украине.